Футбол
ЦСКА выкупил трансфер Влашича у «Эвертона»РИА Новости 07:08
Хорватский игрок подписал контракт с ЦСКА сроком на пять лет до окончания сезона-2023/24. Влашич в минувшем сезоне на правах аренды из "Эвертона" отыграл за ЦСКА 31 матч, в котором забил восемь мячей и отдал семь голевых передач.
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