ЦСКА выкупил трансфер Влашича у «Эвертона»РИА Новости 07:08

с чего всё началось

Хорватский игрок подписал контракт с ЦСКА сроком на пять лет до окончания сезона-2023/24. Влашич в минувшем сезоне на правах аренды из "Эвертона" отыграл за ЦСКА 31 матч, в котором забил восемь мячей и отдал семь голевых передач.

Спорт день за днем

Политика Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.

Происшествия При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них — ребёнок — скончался в больнице.

Армия и оружие Опубликовано видео перехвата американских бомбардировщиков В-52 Министерство обороны опубликовало кадры перехвата американских стратегических бомбардировщиков В-52 — истребителями Су-27.

Политика Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.

Происшествия Мать убитой в Испании девочки практиковала нетрадиционную репродукцию Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего: девочку могли убить грабители, а ее брата похитить; девочку мог убить брат, а затем податься в бега; девочку могла убить мать, а мальчику удалось сбежать.

Шоу-бизнес Дарина Эрвин поделилась новым чувственным снимком с Александром Цекало Александр Цекало со своей супругой счастливо живут вместе. Новое фото жены продюсера Дарины Эрвин в очередной раз стало тому подтверждением.

Происшествия В Чемодановке цыганские дома взяли под охрану после конфликта Дома и имущество цыганских семей, покинувших село Чемодановка близ Пензы и соседнее село Лопатки после массовой драки с гибелью человека, находятся под охраной, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Авто Обновленный кроссовер Skoda Kodiaq вывели на тесты Стоит отметить, что прототип кроссовера Skoda вывела на тесты обновленный Kodiaq получит матричные светодиодные технологии с отдельными элементами и динамические указатели поворота, также как на обновленном флагмане марки — Superb.

Общество «Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова «Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.

Политика В Минске не удалось согласовать условия нового перемирия в Донбассе Участники заседания контактной группы по Донбассу в Минске не смогли согласовать условия нового перемирия и сроки разведения сил в станице Луганской.

Политика Эрдоган заявил, что экс-президента Египта Мурси убили Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду выразил уверенность, что бывший президент Египта Мухаммед Мурси, о смерти которого в здании суда стало известно на этой неделе, был убит.

Политика Суд в США приговорил гражданина РФ Олега Тищенко к году тюрьмы В США суд приговорил российского гражданина Олега Тищенко, который является разработчиком компьютерных игр, к одному году тюрьмы.

Футбол Шюррле может продолжить карьеру в России Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле может продолжить карьеру в России.

Наука Злоупотребление смартфонами может быть причиной косоглазия Для исследования было опрошено 370 врачей-офтальмологов, которые рассказали, что за последнее время к ним приходит всё больше пациентов, у которых обнаруживается острое внутреннее косоглазие.

Общество СК начал проверку обращения к Путину жителей аварийных домов в Асбесте Сотрудники Следственного комитета России по Свердловской области инициировали проверку в связи с видеообращением к президенту России жителей города Асбеста, проживающих несколько лет в аварийных домах.

Шоу-бизнес Ирина Медведева впервые стала мамой Звезда "6 кадров" опубликовала фото с сыном В июле 2018 года актриса Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена Гийома, а сегодня стало известно, что она подарила ему долгожданного сына.

Политика Зеленский отреагировал на выводы следствия по делу о гибели «Боинга» Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выводы Международной следственной группы (JIT) по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.

Политика В Киеве приняли к рассмотрению иск о регистрации «новой церкви» Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск о незаконности регистрации "новой церкви" Украины, сообщил в среду юридический отдел канонической Украинской православной церкви.

Политика Зеленский о здании АП: я здесь с ума сойду Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сойдёт с ума, если не переедет из старого здания президентской администрации на Банковой улице в Киеве.

Экономика Француз Бернар Арно стал третьим владельцем состояния в $100 млрд Основной владелец группы компаний LVMH - по первым буквам брендов Louis Vuitton, Moët, Hennessy - французский бизнесмен Бернар Арно стал персоной с состоянием более $100 млрд, сообщил Bloomberg.

Происшествия Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом под Челябинском Семь человек, по уточненным данным, госпитализированы после аварии с участием автобуса и грузовика на трассе М5 "Урал" в Челябинской области.

Экономика Зампред Сбербанка заявил о победе над скиммингом в России Хищение денег с банковских карт при помощи скимминга в России сведено к нулю.

Политика Евросоюз продлит санкции против России Главы государств-членов Евросоюза продлят экономические санкции против России еще на полгода.