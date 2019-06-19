Влашич заявил, что счастлив подписать контракт с ЦСКАRT на русском 13:08

с чего всё началось

19 июня красно-синие выкупили трансфер футболиста. Контракт Влашича с клубом рассчитан на пять лет. Ранее гендиректор ЦСКА рассказал, что Влашичем интересовались в Серии А.

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Влашич заявил, что счастлив подписать контракт с ЦСКА

Происшествия Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении Вместе с Бойко-Великим была задержана председатель правления банка «Кредит-Экспресс» Алла Кабанова, руководитель московского филиала банка и ряд других лиц, говорят собеседники РБК.

Политика Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.

Политика Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.

Экономика Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.

Политика Зеленский приветствовал выводы доклада о виновных в крушении MH17 Владимир Зеленский приветствует выводы доклада о крушении самолета Malaysia Airlines рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, говорится в Twitter администрации президента Украины.

Политика Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом».

Происшествия СМИ сообщили об обысках в администрации Пушкинского района Подмосковья Сотрудники полиции пришли с обысками в администрацию Пушкинского района Подмосковья.

Энергетика Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

Политика Доказательством по делу MH17 стала переписка солдата с девушкой В расследовании международной следственной группы (JIT) о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году приводится переписка российского военного с некой Анастасией.

Происшествия В ДТП с автобусом в Челябинской области погибли два пассажира В результате аварии с участием рейсового автобуса, бензовоза и катка, произошедшей на трассе М5 «Урал» в Челябинской области, погибли два пассажира.

Футбол «Милан» объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером Итальянский футбольный клуб "Милан" на своем сайте объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером команды.

Происшествия Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.

Технологии YouTube обновил качество 100 культовых клипов В сегодняшнего дню обновлены 100 клипов. До конца года должны быть обновлены ещё 900 роликов.

Армия и оружие Подозреваемый по делу о крушении MH17 назвал обвинения бредом Сергей Дубинский, который, по мнению международной следственной группы (JIT), причастен к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе, назвал обвинения в свой адрес бредом, сообщает BBC.

Политика Порошенко назвал свою партию «политическим спецназом» Бывший президент Украины Пётр Порошенко назвал «политическим спецназом» свою партию «Европейская солидарность».

Общество Росконтроль забраковал эскимо кубанского производителя Лучшим эскимо эксперты назвали «Выбор Кремля». За этой маркой не нашлось никаких нареканий.

Политика Чубайс в ответ на критику Лисина рассказал анекдот Владелец НЛМК заявил на это, что Чубайс «публично приклеивает ярлыки «неправильных олигархов», а себя называет единственным правильным».

Наука Физики из МФТИ создали дешевый и компактный датчик «раздевающих» лучей Российские ученые выяснили, как можно использовать дешевые разновидности графена для создания датчиков терагерцового излучения, что позволит производить их в промышленных количествах и ускорит их проникновение в нашу жизнь.

Происшествия Киркоров прокомментировал ЧП с самолетом при посадке По данным сайта Flightradar24, пассажирский лайнер компании S7 совершил жесткую посадку в аэропорту Домодедово, ударившись шасси о взлетно-посадочную полосу.

Происшествия При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них — ребёнок — скончался в больнице.