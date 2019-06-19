Футбол

Влашич заявил, что счастлив подписать контракт с ЦСКАRT на русском 13:08

19 июня красно-синие выкупили трансфер футболиста. Контракт Влашича с клубом рассчитан на пять лет. Ранее гендиректор ЦСКА рассказал, что Влашичем интересовались в Серии А.
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с чего всё началось
ЦСКА объявил
 на официальном сайте о договоренности с «Эвертоном» о трансфере хорватского полузащитника Николы Влашича, в прошлом сезоне выступавшего за московский клуб на правах аренды.
РБК07:44

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Влашич: счастлив и горд, что подписал контракт с великим клубом

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Чемпионат12:32

Источник: ЦСКА заплатил за Влашича 15,6 миллионов евро

Спорт-Экспресс09:09

ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»

РБК07:44
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В Петербурге на территории завода произошел пожар

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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.
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Экономика

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Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом».
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Сотрудники полиции пришли с обысками в администрацию Пушкинского района Подмосковья.
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Украинский защитник подписал контракт с московским «Динамо»

Обновлено в 05:02
Энергетика

Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
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Доказательством по делу MH17 стала переписка солдата с девушкой

В расследовании международной следственной группы (JIT) о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году приводится переписка российского военного с некой Анастасией.
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Происшествия

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Футбол

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Обновлено в 14:17
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Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено вчера в 09:00
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YouTube обновил качество 100 культовых клипов

В сегодняшнего дню обновлены 100 клипов. До конца года должны быть обновлены ещё 900 роликов.
Обновлено в 14:47
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Подозреваемый по делу о крушении MH17 назвал обвинения бредом

Сергей Дубинский, который, по мнению международной следственной группы (JIT), причастен к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе, назвал обвинения в свой адрес бредом, сообщает BBC.
Обновлено в 15:36
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Политика

В Крыму заявили, что не нуждаются в поставках воды из Украины

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Общество

Росконтроль забраковал эскимо кубанского производителя

Лучшим эскимо эксперты назвали «Выбор Кремля». За этой маркой не нашлось никаких нареканий.
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Российские ученые выяснили, как можно использовать дешевые разновидности графена для создания датчиков терагерцового излучения, что позволит производить их в промышленных количествах и ускорит их проникновение в нашу жизнь.
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Происшествия

Киркоров прокомментировал ЧП с самолетом при посадке

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СМИ сообщили о планах Абрамовича купить виллу в Израиле за $63 млн

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Происшествия

При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека

В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них — ребёнок — скончался в больнице.
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Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет будут приравнены к прожиточному минимуму, передает ТАСС.
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В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»

Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
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Никола Власич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, атакующий полузащитник клуба «Эвертон» и сборной Хорватии, на правах аренды выступающий за московский ЦСКА.
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