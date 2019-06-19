Футбол

ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»РБК вчера в 07:44

ЦСКА объявил на официальном сайте о договоренности с «Эвертоном» о трансфере хорватского полузащитника Николы Влашича, в прошлом сезоне выступавшего за московский клуб на правах аренды. 21-летний футболист заключил с ЦСКА контракт на пять лет.
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ЦСКА объявил
 на официальном сайте о договоренности с «Эвертоном» о трансфере хорватского полузащитника Николы Влашича, в прошлом сезоне выступавшего за московский клуб на правах аренды.
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