Футбол
ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»РБК вчера в 07:44
ЦСКА объявил на официальном сайте о договоренности с «Эвертоном» о трансфере хорватского полузащитника Николы Влашича, в прошлом сезоне выступавшего за московский клуб на правах аренды. 21-летний футболист заключил с ЦСКА контракт на пять лет.
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ЦСКА объявил на официальном сайте о договоренности с «Эвертоном» о трансфере хорватского полузащитника Николы Влашича, в прошлом сезоне выступавшего за московский клуб на правах аренды.РБКвчера в 07:44
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