ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»РБК вчера в 07:44

с чего всё началось

ЦСКА объявил на официальном сайте о договоренности с «Эвертоном» о трансфере хорватского полузащитника Николы Влашича, в прошлом сезоне выступавшего за московский клуб на правах аренды. 21-летний футболист заключил с ЦСКА контракт на пять лет.

Спорт день за днем

Происшествия Задержан похитивший почти 200 мобильных телефонов мужчина Задержан мужчина, похитивший почти 200 мобильных телефонов из салона связи в Москве.

Общество В России пересчитают цены на отопление в зависимости от этажности С 2020 года в России планируют изменить нормативы отопления в зависимости от этажности.

Происшествия Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом под Челябинском Семь человек, по уточненным данным, госпитализированы после аварии с участием автобуса и грузовика на трассе М5 "Урал" в Челябинской области.

Происшествия Два человека погибли в ДТП на остановке в Сочи В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с другим легковым автомобилем, в результате чего вылетел на остановку общественного транспорта и сбил людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Авто В Новой Зеландии продают праворульный ВАЗ-2107 за 240 тыс. рублей За уникальную машину 1988 года выпуска с пробегом 141 тыс. километров просят 5750 новозеландских долларов, т. е. примерно 240 000 рублей.

Политика США призвали Россию привлечь к ответственности фигурантов дела MH17 Соединённые Штаты призывают Россию обеспечить привлечение к ответственности всех подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского лайнера в Донбассе, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Общество Дачную амнистию могут продлить ещё на три года Что касается садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, то для их членов предлагается продлить до 1 марта 2022 года правила приобретения земельных участков, находящихся в публичной собственности и предназначенных для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства.

Кино Хабенский сыграет главную роль в фильме про любовный треугольник Режиссёр Анна Меликян намерена снять в своём новом фильме про любовный треугольник актёра кино и театра Константина Хабенского.

Авто «АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.

Политика На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.

Футбол ФИФА может лишить Катар чемпионата мира 2022 года Катар может лишиться права проведения чемпионата мира в 2022 году.

Транспорт В России появится новый штраф для автомобилистов Российских автомобилистов могут начать штрафовать за неоплаченный проезд по платным трассам.

Происшествия Власти выплатили кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка Власти Пензенской области погасили кредит 34-летнего Владимира Грушина, погибшего в результате массовой драки, которая произошла 13 июня в селе Чемодановка Пензенской области.

Происшествия Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.

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Экономика Свинина в РФ может подешеветь в шашлычный сезон Цены на свинину в России в настоящий момент показывают нехарактерную для шашлычного периода динамику: оптовая цена на мясо снижается, и такая тенденция может сохраниться до конца года, в то же время цена на мясо птицы начала восстанавливаться с низких уровней предыдущих лет, говорят эксперты.

Экономика Российских губернаторов оштрафуют В случае неисполнения федеральных проектов и выявления бюджетных нарушений губернаторов оштрафуют минимум на 50 тыс. рублей.

Политика Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.

Политика В ДНР и ЛНР оценили названное Кучмой условие снятия блокады Донбасса Власти Донецкой и Луганской народных республик прокомментировали заявление представителя Украины в трёхсторонней контактной группе Леонида Кучмы об условии снятия Киевом экономической блокады с Донбасса.

Авто Первые внедорожники GAC GS8 приехали в Россию В России продажи GS8, который станет первой моделью GAC Motor в нашей стране, начнутся в сентябре этого года.