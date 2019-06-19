ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»РБК 07:44

с чего всё началось

ЦСКА объявил на официальном сайте о договоренности с «Эвертоном» о трансфере хорватского полузащитника Николы Влашича, в прошлом сезоне выступавшего за московский клуб на правах аренды. 21-летний футболист заключил с ЦСКА контракт на пять лет.

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Интернет Microsoft добавит новую клавишу на клавиатуру Американская компания Microsoft добавит на клавиатуру персональных компьютеров новую клавишу, предназначенную для работы с приложениями из пакета Office, об этом сообщает The Verge.

Политика Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.

Происшествия Тело подростка обнаружили между вагонами электрички в Москве "Транспортная полиция устанавливает обстоятельства гибели молодого человека 2003 года рождения, тело которого было обнаружено между вагонами электропоезда сообщением Москва - Нара, прибывшего на станцию Новопеределкино", - сказали в пресс-службе, добавив, что, по предварительным данным, подросток погиб от удара током.

Происшествия Самолет с французами совершил вынужденную посадку в поле в Башкирии Легкомоторный самолет с французскими летчиками совершил вынужденную посадку посреди поля в Башкирии.

Армия и оружие На Донбассе ликвидирован украинский морпех-наводчик «Сегодня во время обстрела со стороны противника от множественных осколочных ранений погиб наш боевой побратим, наводчик отделения морской пехоты матрос Александр Ляшок», — озвучили официальную версию гибели украинского «захисника» в пресс-службе 35-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ.

Армия и оружие Волкер рассчитывает на закупку Украиной американского оружия США рассчитывают, что Украина будет закупать американское оружие и военную технику, заявил спецпредставитель Госдепа Курт Волкер в ходе слушаний в конгрессе.

Общество 25 российских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира В прошлом году в рейтинг лучших университетов мира Best Global Universities попали 14 российских вузов. МГУ разместился на 275 позиции.

Политика Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.

Шоу-бизнес Ирина Медведева впервые стала мамой Звезда "6 кадров" опубликовала фото с сыном В июле 2018 года актриса Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена Гийома, а сегодня стало известно, что она подарила ему долгожданного сына.

Авто Официально представлен обновленный внедорожник Lexus GX Модель Lexus GX впервые с 2013 года получила обновлённую версию.

Экономика Сбербанк занялся доставкой посылок Ранее о запуске сервиса по отправке посылок из московских отделений Сбербанка сообщило издание vc.ru со ссылкой на сообщение компании Shiptor.

Экономика Медведев запретил повышать цены на ЖКХ выше уровня инфляции Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете необоснованного повышения цен на коммунальные услуги выше уровня инфляции.

Авто «АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором "АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.

Футбол Юрий Семин: «Мурило не летит на сбор „Локомотива“ в Австрию» Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что новичок команды Мурило не поедет с командой на первый сбор в Австрию.

Происшествия Зарезавшего россиянина майора ФСБ посадили на девять лет Павлу Стерлягову назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Футбол Денис Глушаков объяснил свой уход из «Спартака» Денис Глушаков покинул «Спартак» «ради команды, а не ради себя». Об этом он объявил в свое видеообращении к болельщикам.

Общество Законопроект об информировании о ходе судебных дел внесен в Госдуму Согласно предлагаемым поправкам, лицо может дать согласие дополнительно получать информацию о начатом судебном разбирательстве, о ходе движения дела и других процессуальных действиях через портал государственных и муниципальных услуг.

Общество Госдума обсудит восстановление «дачной амнистии» Сегодня, 19 июня, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о восстановлении «дачной амнистии», сообщает ИА REGNUM.

Хоккей Кучеров заявил, что ему далеко до Овечкина и Малкина Кучеров отметил, что в первый раз будет участвовать церемонии, поэтому пока рано говорить, что он перехватил эстафетную палочку у Овечкина и Малкина.

Происшествия Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах убитой матери Младший брат прославленного российского хоккеиста Максима Соколова появился на похоронах убитой матери.

Гаджеты Смартфон Motorola One Pro с квадрокамерой позирует на рендерах На рендерах смартфон Motorola One Pro позирует в разных вариантах цветового исполнения, в частности, в чёрном, фиолетовом и бронзовом.

Экономика Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.

Политика Медведев ответил Кудрину на слова о бедности Отвечая на вопрос журналиста Владимира Познера, не опасается ли он социального взрыва в результате падения уровня жизни, глава Счетной палаты признался, что действительно обеспокоен этим.