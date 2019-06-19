Футбол
ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»РБК 07:44
ЦСКА объявил на официальном сайте о договоренности с «Эвертоном» о трансфере хорватского полузащитника Николы Влашича, в прошлом сезоне выступавшего за московский клуб на правах аренды. 21-летний футболист заключил с ЦСКА контракт на пять лет.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 12:42, Вашингтон
Политика
В США российского разработчика игр приговорили к году тюрьмы
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«Люди не верят словам». В Пензе врачи «скорой» намерены выйти на пикет
Как сообщил корреспонденту РИА «Пенза» СМИ руководитель профсоюза «Действие» Павел Кузнецов, решение о проведении пикета связано с тем, что медицинские работники станции скорой помощи до сих пор не получили документально заверенных подтверждений о решении главного вопроса - финансового.
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Саакашвили пробежал через работающие фонтаны в Одессе
Обновлено в 11:56
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
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Обновлено вчера в 14:57
Футбол
ФИФА может перенести чемпионат мира из Катара
ФИФА не исключает возможности переноса чемпионата мира по футболу 2022 года из Катара.
Обновлено в 12:20