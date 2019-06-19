Футбол
ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»РБК 07:44
ЦСКА объявил на официальном сайте о договоренности с «Эвертоном» о трансфере хорватского полузащитника Николы Влашича, в прошлом сезоне выступавшего за московский клуб на правах аренды. 21-летний футболист заключил с ЦСКА контракт на пять лет.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:16, Вашингтон
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Обновлено в 10:14
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Мужчина стрелял из винтовки по прохожим в Москве
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25 российских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира
В прошлом году в рейтинг лучших университетов мира Best Global Universities попали 14 российских вузов. МГУ разместился на 275 позиции.
Обновлено вчера в 21:31
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Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
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Футбол
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Бывший защитник "Шахтера" Иван Ордец рассказал, почему он перешел в московское "Динамо".
Обновлено в 10:36
Экономика
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Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет будут приравнены к прожиточному минимуму, передает ТАСС.
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Армия и оружие
Появилось видео массированного обстрела Донецка ВСУ
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Обновлено в 09:48
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«Арсенал» дебютирует в Лиге Европы в Азербайджане или Македонии
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Руководитель ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировые правительства одобрить новый вид контроля за применением антибиотиков.
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В ООН признали Эр-Рияд виновным в убийстве Джамаля Хашукджи
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Продюсер Лободы публично наехала на «трусливого» Лазарева
Продюсер Лободы публично наехала на "трусливого" Лазарева Нателла Крапивина посвятила пост скандалу, случившемуся на премии "Муз-ТВ".
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В Краснодарском крае автомобиль врезался в остановку
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Обновлено в 10:26
Футбол
Шюррле может перейти в один из московских клубов
Представители 28-летнего хавбека контактировали с неназванным московским клубом, сообщает Fussball Transfers со ссылкой на Sport Bild.
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