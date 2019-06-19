Футбол

ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»РБК 07:44

ЦСКА объявил на официальном сайте о договоренности с «Эвертоном» о трансфере хорватского полузащитника Николы Влашича, в прошлом сезоне выступавшего за московский клуб на правах аренды. 21-летний футболист заключил с ЦСКА контракт на пять лет.
Читать в источнике
с чего всё началось
ЦСКА объявил
 на официальном сайте о договоренности с «Эвертоном» о трансфере хорватского полузащитника Николы Влашича, в прошлом сезоне выступавшего за московский клуб на правах аренды.
РБК07:44

Подробнее о событии

Влашич стал полноценным игроком ЦСКА

Советский спорт07:16

Влашич: счастлив и горд, что подписал контракт с великим клубом

РИА Новости10:03

Стало известно, во сколько ЦСКА обошёлся трансфер Влашича

Чемпионат08:35

СМИ узнали сумму трансфера Влашича в ЦСКА

Матч ТВ10:34

Источник: ЦСКА заплатил за Влашича 15,6 миллионов евро

Спорт-Экспресс09:09

ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»

РБК07:44

«И от такого игрока «Эвертон» просто отказался?!». В Англии удивлены продажей Влашича в ЦСКА

Sport24.ru08:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:16, Вашингтон
Экономика

Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд

Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:52
Происшествия

В Подмосковье двух подростков задержали после ранения полицейского

В Подмосковье задержали двух подростков по подозрению в ранении полицейского, сообщается на сайте областного главка СКР.
Обновлено в 11:09
Политика

МИД ответил на обвинения следственной группы по MH17

Российское Министерство иностранных дел назвало голословными обвинения со стороны Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.
Обновлено в 11:03
Политика

В Совбезе РФ предупредили о наступлении эры цифрового терроризма

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков предупредил о наступающей эре цифрового терроризма, масштабы которого можно сопоставить с применением оружия массового уничтожения.
Обновлено в 04:15
Политика

Россия сформировала делегацию в ПАСЕ

Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской Ассамблее в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Полиция Киева выдвинула основные версии гибели депутата Тымчука

Следствие выдвинуло три основные версии гибели депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука, заявил руководитель Национальной полиции Сергей Князев на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области

Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 10:14
Хоккей

Кучеров заявил, что ему далеко до Овечкина и Малкина

Кучеров отметил, что в первый раз будет участвовать церемонии, поэтому пока рано говорить, что он перехватил эстафетную палочку у Овечкина и Малкина.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес

Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»

Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления средством для отчистки труб «Крот».
Обновлено вчера в 21:09
Армия и оружие

Новейшие комплексы ПВО «Панцирь-СМ» и С-350 вскоре поступят в войска

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что создание новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса межвидового применения (ЗРПК) "Панцирь-СМ" планируется завершить в 2021 году.
Обновлено в 10:50
Политика

Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Мужчина стрелял из винтовки по прохожим в Москве

Обновлено в 09:54
Общество

25 российских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира

В прошлом году в рейтинг лучших университетов мира Best Global Universities попали 14 российских вузов. МГУ разместился на 275 позиции.
Обновлено вчера в 21:31
Политика

В немецком правительстве сообщили о прекрасном самочувствии Меркель

Обновлено в 10:39
Политика

Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым

Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Экономика

Сбербанк предупредил о мошенниках, применяющих социальную инженерию

Мошенничество с помощью социальной инженерии в России продолжает рост - в среднем на 4-6% в месяц, сообщил журналистам на пресс-конференции зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие

Жертвами войны в Йемене стало 91600 человек

С начала войны в Йемене в этой стране погибли 91600 человек, говорится в докладе Проекта по оценке последствий вооруженных конфликтов (ACLED).
Обновлено в 03:39
Экономика

В России приняли закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 06:42
Футбол

Ордец заявил, что долго не раздумывал над предложением «Динамо»

Бывший защитник "Шахтера" Иван Ордец рассказал, почему он перешел в московское "Динамо".
Обновлено в 10:36
Экономика

Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет будут приравнены к прожиточному минимуму, передает ТАСС.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие

Появилось видео массированного обстрела Донецка ВСУ

Обновлено в 08:50
Политика

Эрдоган назвал смерть экс-президента Египта Мурси убийством

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что бывший лидер Египта Мухаммед Мурси, скончавшийся в зале суда, был убит, передает Reuters.
Обновлено в 09:48
Футбол

«Арсенал» дебютирует в Лиге Европы в Азербайджане или Македонии

Тульский "Арсенал" узнал имена своих потенциальных соперников по квалификационному раунду футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 08:58
Здоровье

ВОЗ опасается, что успехи медицины могут сойти на нет за столетие

Руководитель ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировые правительства одобрить новый вид контроля за применением антибиотиков.
Обновлено в 02:37
Политика

В ООН признали Эр-Рияд виновным в убийстве Джамаля Хашукджи

Эр-Рияд виновен в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявила спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Продюсер Лободы публично наехала на «трусливого» Лазарева

Продюсер Лободы публично наехала на "трусливого" Лазарева Нателла Крапивина посвятила пост скандалу, случившемуся на премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 06:28
Происшествия

В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

Обновлено в 11:10
Происшествия

В Японии зафиксировали цунами после землетрясения

Японский телеканал NHK сообщил, что на севере страны в префектуре Ямагата зафиксирована небольшая волна цунами, после того, как там произошло землетрясение магнитудой 6,8.
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия

В Краснодарском крае автомобиль врезался в остановку

Автомобиль врезался в остановку в Краснодарском крае, один человек погиб, трое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в среду в ГИБДД России.
Обновлено в 10:26
Футбол

Шюррле может перейти в один из московских клубов

Представители 28-летнего хавбека контактировали с неназванным московским клубом, сообщает Fussball Transfers со ссылкой на Sport Bild.
Обновлено в 10:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Никола Власич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, атакующий полузащитник клуба «Эвертон» и сборной Хорватии, на правах аренды выступающий за московский ЦСКА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное