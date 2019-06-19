ЦСКА выкупил права на футболиста «Эвертона» ВлашичаТАСС вчера в 07:03

с чего всё началось

Российский футбольный клуб ЦСКА выкупил права на хорватского полузащитника английского "Эвертона" Николу Влашича. Об этом в среду сообщила пресс-служба ЦСКА. Контракт с футболистом рассчитан на пять лет.

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