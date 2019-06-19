Футбол

ЦСКА выкупил Влашича и заключил контракт на пять летГазета.Ru 16:39

Московский ЦСКА объявил о подписании пятилетнего контракта с хорватским полузащитником Николой Влашичем, который провел последний сезон в армейском клубе на правах аренды. Клуб оформил выкуп у английского "Эвертона", сумма трансфера предположительно составит 12 млн фунтов.
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с чего всё началось
ЦСКА объявил
 на официальном сайте о договоренности с «Эвертоном» о трансфере хорватского полузащитника Николы Влашича, в прошлом сезоне выступавшего за московский клуб на правах аренды.
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