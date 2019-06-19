ЦСКА выкупил Влашича и заключил контракт на пять летГазета.Ru 16:39

с чего всё началось

Московский ЦСКА объявил о подписании пятилетнего контракта с хорватским полузащитником Николой Влашичем, который провел последний сезон в армейском клубе на правах аренды. Клуб оформил выкуп у английского "Эвертона", сумма трансфера предположительно составит 12 млн фунтов.

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ЦСКА выкупил Влашича и заключил контракт на пять лет

Общество Водителей могут начать лишать прав за повторное отсутствие ОСАГО Государственная дума получила на рассмотрение законопроект, который предлагает ужесточить ответственность за нарушения требований о полисе ОСАГО.

Происшествия Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.

Футбол Комбаров вслед за Глушаковым покинул «Спартак» Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров стал вторым игроком красно-белых, который покинул клуб в среду, 19 июня.

Политика Зеленский приветствовал выводы доклада о виновных в крушении MH17 Владимир Зеленский приветствует выводы доклада о крушении самолета Malaysia Airlines рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, говорится в Twitter администрации президента Украины.

Политика Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.

Армия и оружие Хуситы нанесли ракетный удар по электростанции в Джизане Удерживающие власть на севере Йемена мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что нанесли ракетный удар по электростанции в населенном пункте Шакик в приграничной провинции Саудовской Аравии Джизан, сообщил подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" со ссылкой на представителя ракетных войск.

Экономика ЛУКОЙЛ впервые вышел в мировые лидеры по доходности для акционеров ЛУКОЙЛ впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (TSR), в рейтинге, ежегодно составляемом консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG).

Происшествия СМИ сообщили об обысках в администрации Пушкинского района Подмосковья Сотрудники полиции пришли с обысками в администрацию Пушкинского района Подмосковья.

Политика Нидерланды начали уголовное преследование Стрелкова по делу MH17 Суд в Нидерландах, который будет рассматривать вопрос наказания виновных в гибели малайзийского самолета в небе над Донбассом, запланирован на 9 марта 2020 года, передает ФАН.

Кино Комедия «Загадочное убийство» установила рекорд на Netflix 14 июня на Netflix стала доступна комедия «Загадочное убийство» с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон.

Политика Медведев посоветовал Кудрину работать, а не рассуждать о бедности Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что главе Счетной палаты Алексею Кудрину следовало бы не рассуждать о бедности, а работать.

Происшествия Задержан подозреваемый по делу о погибшем в авиакатастрофе футболисте Старший детектив полиции Дорсета Саймон Хакстер заявил, что сотрудники британских правоохранительных органов задержали мужчину по обвинению в непредумышленном убийстве в рамках дела о гибели футболиста "Кардиффа" Эмилиано Салы, передает РИА "Новости".

Происшествия Из-за брошенного рюкзака оцепили территорию Белого дома Как отмечается, неизвестный мужчина бросил рюкзак недалеко от Белого дома.

Происшествия У погибшего депутата Рады пропали ювелирные изделия Полиция проверяет информацию о пропаже ювелирных изделий у погибшего депутата Рады Дмитрия Тымчука, сообщает РИА "Новости".

Политика Суд в США приговорил гражданина РФ Олега Тищенко к году тюрьмы В США суд приговорил российского гражданина Олега Тищенко, который является разработчиком компьютерных игр, к одному году тюрьмы.

Политика РФ сформировала делегацию в ПАСЕ Совет федерации 19 июня сформировал свою часть делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы.

Авто В России реальные продажи машин в мае упали на 18% Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.

Космос «Человечество не видело такого прежде»: на Церере нашли уникальный ледяной вулкан На поверхности астероида Церера удалось обнаружить огромный криовулкан, который превосходит по своим размерам все, что человечество могло видеть в космосе до сих пор.

Происшествия В Чемодановке цыганские дома взяли под охрану после конфликта Дома и имущество цыганских семей, покинувших село Чемодановка близ Пензы и соседнее село Лопатки после массовой драки с гибелью человека, находятся под охраной, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Футбол Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева Ранее нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун назвал празднование чемпионства «Зенита» в самолёте сумасшествием.

Политика Кучма поставил условия снятия экономической блокады Донбасса Бывший президент Украины, представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада Донбасса будет снята только после того, как будут возвращены украинские активы.

Экономика Минтранс объяснил низкий уровень кассового исполнения бюджета по «дорожному» нацпроекту Ранее сообщалось, что на недавнем заседании правительственной комиссии по региональному развитию РФ были рассмотрены данные по кассовому исполнению расходов федерального бюджета по нацпроектам.