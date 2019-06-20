Футбол
ЦСКА выкупил Влашича и подписал с ним 5-летний контрактSports.ru вчера в 07:07
Хорват заключил с армейцами пятилетний контракт – до конца сезона-2023/24. Прошлый сезон Влашич отыграл в ЦСКА на правах аренды, провел 31 матч во всех турнирах и забил восемь мячей.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
ЦСКА объявил на официальном сайте о договоренности с «Эвертоном» о трансфере хорватского полузащитника Николы Влашича, в прошлом сезоне выступавшего за московский клуб на правах аренды.РБКвчера в 07:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:02, Вашингтон
Происшествия
Пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за проблем с закрылками
Вылетевший в Санкт-Петербург пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за технических проблем, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах управления воздушным движением полуострова.
Обновлено в 06:25
Политика
Путин ответил на вопрос девочки-блогера о мусорных кучах
Обновлено в 06:03
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Экономика
Вместо пособия в 50 рублей семьи с детьми получат 10 тысяч. Но не все
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил заменить пособие по уходу за ребенком возрастом от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума (в среднем по регионам составляет около 10 тысяч рублей).
Обновлено вчера в 04:18
Происшествия
«Сделаю все, чтобы смертная казнь на Украине была возвращена» – Гольдарб
Сделаю всё, чтобы смертная казнь была возвращена.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
Япония обвинила бомбардировщик РФ в нарушении воздушного пространства
Обновлено в 03:48
Авто
Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Политика
Колл-центр «прямой линии» с Путиным подвергся DDoS-атаке
Колл-центр "прямой линии" с президентом Владимиром Путиным подвергся DDoS -атаке из-за рубежа, сообщили ведущие в ходе программы.
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес
Сын Гуфа и Айзы Анохиной попал в больницу после сотрясения мозга
Девятилетний сын рэпера Гуфа и Айзы Анохиной попал в больницу с сотрясением мозга.
Обновлено в 05:13
Общество
Алибасов заявил, что лишает сына наследства
Обновлено вчера в 22:54
Здоровье
Путин назвал три основные проблемы в здравоохранении РФ
Президент РФ Владимир Путин назвал три основные проблемы в российской системе здравоохранения. О них он сообщил во время «Прямой линии».
Обновлено в 06:07
Происшествия
СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки
Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.
Обновлено в 05:50
Экономика
Путин призвал ЦБ обратить внимание на риски при кредитовании россиян
Путин призвал регулятора обратить внимание не риски при выдаче кредитов жителям РФ. Он подчеркнул, что «не надо раздувать "пузыри"».
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
Фейком назвали развод Гелы Месхи с Екатериной Климовой
Таблоиды активно обсуждают вероятный роман Гелы Месхи с молодой актрисой Катрин Асси и его возможное расставание с актрисой Екатериной Климовой.
Обновлено в 06:50
Политика
Путин возьмет под личный контроль ход мусорной реформы
Президент России Владимир Путин лично проконтролирует реализацию мусорной реформы в стране.
Обновлено в 06:55
Политика
Филарет собрал поместный собор для восстановления Киевского патриархата
Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) собрал поместный собор с целью восстановления КП.
Обновлено в 06:35
Политика
Оппозиция Грузии потребовала отставки спикера парламента
Депутаты оппозиционных партий в Грузии потребовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе после того, как президент Межпарламентской ассоциации православия Сергей Гаврилов открыл в Тбилиси сессию, сидя в кресле председателя законодательного органа.
Обновлено в 06:49
Транспорт
В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам
Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.
Обновлено в 05:11
Спорт
Алина Загитова рассказала, какой вопрос задаст Путину
Обновлено в 05:16
Политика
Путин заявил о выделении 300 миллиардов на переработку мусора
Что касается переработки мусора, Владимир Путин заявил о том, что согласно федеральной программе, в России будет построено 200 комплексов по переработке, на что будет выделено порядка 300 миллиардов рублей.
Обновлено в 06:31
Происшествия
В аэропорту Шереметьево умер турист
В аэропорту Шереметьево умер пассажир, которому стало плохо на борту самолета рейса Гуанчжоу-Париж. Об этом в четверг сообщил «Пятый канал».
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Елена Малышева два часа шла по улице босиком ради «рекорда»
Малышева призналась: за день до этого она два часа шла босиком по улице.
Обновлено в 01:40
Политика
Помпео обратился к России после обнародования дела MH17
Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением после публикации итогов расследования авиакатастрофы Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 05:02
Экономика
Розничные продажи в Великобритании снизились второй месяц подряд
Объем розничных продаж в Великобритании в мае сократился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, показали данные Национального статистического управления (ONS).
Обновлено в 05:03
Политика
Депутат Госдумы Виктор Карамышев стал мэром Курска
Обновлено в 05:22
Происшествия
Следствие просит арестовать бизнесмена Бойко-Великого
Следствие считает, что с 2013 по 2018 г. владелец 10% уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники кредитной организации Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили 180 млн руб. и $929 000 (около 59 млн руб.).
Обновлено в 04:18
Музыка
На съемках клипа дочери Алсу произошло ЧП
На днях Микелла и Ержан Максим провели на съемочной площадке около 20 часов, записывая их дебютный клип.
Обновлено в 04:16
Происшествия
На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти
Загрязнение «Дружбы» хлорорганикой, обнаруженное в апреле, привело к приостановке прокачки российской нефти в европейские страны — Польшу, Украину, Германию, Венгрию и Словению.
Обновлено в 06:23