ЦСКА выкупил Влашича и подписал с ним 5-летний контрактSports.ru вчера в 07:07

с чего всё началось

Хорват заключил с армейцами пятилетний контракт – до конца сезона-2023/24. Прошлый сезон Влашич отыграл в ЦСКА на правах аренды, провел 31 матч во всех турнирах и забил восемь мячей.

Спорт день за днем

ЦСКА выкупил Влашича и подписал с ним 5-летний контракт

Происшествия Пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за проблем с закрылками Вылетевший в Санкт-Петербург пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за технических проблем, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах управления воздушным движением полуострова.

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Шоу-бизнес Сын Гуфа и Айзы Анохиной попал в больницу после сотрясения мозга Девятилетний сын рэпера Гуфа и Айзы Анохиной попал в больницу с сотрясением мозга.

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Шоу-бизнес Фейком назвали развод Гелы Месхи с Екатериной Климовой Таблоиды активно обсуждают вероятный роман Гелы Месхи с молодой актрисой Катрин Асси и его возможное расставание с актрисой Екатериной Климовой.

Политика Путин возьмет под личный контроль ход мусорной реформы Президент России Владимир Путин лично проконтролирует реализацию мусорной реформы в стране.

Политика Филарет собрал поместный собор для восстановления Киевского патриархата Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) собрал поместный собор с целью восстановления КП.

Политика Оппозиция Грузии потребовала отставки спикера парламента Депутаты оппозиционных партий в Грузии потребовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе после того, как президент Межпарламентской ассоциации православия Сергей Гаврилов открыл в Тбилиси сессию, сидя в кресле председателя законодательного органа.

Транспорт В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.

Политика Путин заявил о выделении 300 миллиардов на переработку мусора Что касается переработки мусора, Владимир Путин заявил о том, что согласно федеральной программе, в России будет построено 200 комплексов по переработке, на что будет выделено порядка 300 миллиардов рублей.

Происшествия В аэропорту Шереметьево умер турист В аэропорту Шереметьево умер пассажир, которому стало плохо на борту самолета рейса Гуанчжоу-Париж. Об этом в четверг сообщил «Пятый канал».

Политика Помпео обратился к России после обнародования дела MH17 Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением после публикации итогов расследования авиакатастрофы Boeing в Донбассе в 2014 году.

Экономика Розничные продажи в Великобритании снизились второй месяц подряд Объем розничных продаж в Великобритании в мае сократился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, показали данные Национального статистического управления (ONS).

Происшествия Следствие просит арестовать бизнесмена Бойко-Великого Следствие считает, что с 2013 по 2018 г. владелец 10% уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники кредитной организации Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили 180 млн руб. и $929 000 (около 59 млн руб.).

Музыка На съемках клипа дочери Алсу произошло ЧП На днях Микелла и Ержан Максим провели на съемочной площадке около 20 часов, записывая их дебютный клип.