Футбол

ЦСКА одержал первую победу в чемпионате РоссииРБК вчера в 14:21

ЦСКА — Оренбург
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Никола Власич
30′
Арнор Сигурдссон
38′
40′
Никита Маляров
53′
Виталий Шахов
72′
Тимур Аюпов
Игорь Акинфеев
72′
75′
Тимур Аюпов
Вадим Афонин
78′
Никита Маляров
Джоэл Фамейе
Арнор Сигурдссон
80′
80′
Сергей Терехов
83′
Рикарду Алвеш
Андреа Чуканов
Ильзат Ахметов
87′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
87′
«Оренбург» ответил голом Никиты Малярова на 40-й минуте матча. Для ЦСКА эта победа стала первой в новом сезоне чемпионата России. В первом туре РПЛ команда со счетом 0:2 уступила на выезде «Крыльям Советов».
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