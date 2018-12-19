Футбол

ЦСКА вспомнил: Сульшер всегда покупает Акинфеева
Спорт-Экспресс
09:38

Пресс-служба ЦСКА после назначения Уле Гуннара Сульшера в "МЮ" вспомнила о разговоре с норвежским специалистом, который состоялся в январе 2018 года. Тогда норвежец отметил высокий уровень вратаря армейцев Игоря Акинфеева.
Спорт-Экспресс09:38

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ЦСКА потроллил Де Хеа после назначения Сульшера в «Манчестер Юнайтед»

РИА Новости12:50

ЦСКА напомнил, что Сульшер покупал в свои клубы Акинфеева в футбольном менеджере

Чемпионат11:54

ЦСКА пошутил над де Хеа: «Сульшер всегда покупает Акинфеева»

Матч ТВ11:12

ЦСКА пошутил над де Хеа: «Сульшер всегда покупает Акинфеева»

Sportbox.RU11:12

ЦСКА предостерег Де Хеа: Сульшер назвал Акинфеева легендой

Советский спорт09:49

ЦСКА вспомнил: Сульшер всегда покупает Акинфеева

Спорт-Экспресс09:38

«Де Хеа стоит усерднее тренироваться». В ЦСКА вспомнили, что Сульшер всегда покупает Акинфеева

Sport24.ru10:27
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:40, Ашберн
Футбол

Виталий Мутко покинул пост президента РФС

Вице-премьер Виталий Мутко покинул пост президента РФС, сообщает официальный твиттер организации.
Обновлено в 05:25
Футбол

Бундеслига. «Байер» в гостях обыграл «Шальке-04»

Встреча 16-го тура чемпионата Германии «Шальке» – «Байер» завершилась победой гостей со счетом 2:1. За клуб из Леверкузена забили Александар Драгович и Лукас Аларио.
Обновлено в 14:36
Футбол

Арсенал — Тоттенхэм 0:0 (1-й тайм)

Стали известны стартовые составы лондонских «Арсенала» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 1/4 финала Кубка английской лиги, который пройдёт сегодня, 19 декабря, на стадионе «Эмирейтс».
Обновлено в 14:01
Футбол

Marca: «Бавария» купит у «Атлетико» Люку Эрнандеса за 80 млн евро

Защитник «Атлетико» Люка Эрнандес сменит клуб. По информации Marca, французский футболист этой зимой перейдет в «Баварию».
Обновлено в 13:35
Футбол

18-летний Джейдон Санчо может перейти в «Реал» за 70 млн евро

Сумма сделки по игроку может составить 70 миллионов евро.
Обновлено в 13:17
Футбол

«Краснодар» хочет купить шведского полузащитника

Обновлено в 14:06
Футбол

Миодраг Божович: ЦСКА Гончаренко играет интереснее «Спартака» Кононова

Как и Черевченко, черногорец вернулся в наш элитный дивизион осенью и сейчас руководит Крыльями Советов.
Обновлено в 13:35
Футбол

«Манчестер Юнайтед» заплатит «Мельде» 1,8 миллиона фунтов за Сульшера

«Манчестер Юнайтед» выплатит «Мельде» 1,8 миллиона фунтов за переход тренера Уле-Гуннара Сульшера в качестве компенсации.
Обновлено в 08:52
Футбол

«Барселона» может арендовать защитника «Валенсии» Мурильо в январе

По информации источника, каталонская команда намерена арендовать 26-летнего колумбийского футболиста у «Валенсии» в предстоящее зимнее трансферное окно.
Обновлено в 11:47
Футбол

Агент Рабио: «Уходом из „ПСЖ“ Адриен покупает себе свободу»

Уходом из «ПСЖ» Адриен покупает себе свободу.
Обновлено в 14:27
Футбол

Де Брюйне стал героем сцен из фильма «Один дома»

«В этом году Де Брюйне остался один дома», – подписало видеоролик агентство; его можно посмотреть ниже.
Обновлено в 13:12
Футбол

«Барселона» интересуется тремя футболистами «Лиона»

Сразу три футболиста «Лиона» попали в список потенциальных новичков «Барселоны», сообщает Sport.es.
Обновлено в 06:18
Происшествия

В Аргентине футболист избил судью за красную карточку

Обновлено в 11:30
Футбол

Гаттузо: «Милан» лишь пощекотал защиту «Болоньи»

Рулевой "Милана" Дженнаро Гаттузо подвел итоги гостевого поединка против "Болоньи" (0:0) в Серии А. "Милан" сыграл бездарно.
Обновлено в 02:39
Футбол

Даниэле Де Росси: «„Роме“ необходимо сменить курс и научиться заново получать удовольствие от игры»

«Роме» необходимо сменить курс и научиться заново получать удовольствие от игры, — передает слова Де Росси Voce Giallorossa.
Обновлено в 13:56
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед». В настоящее время является главным тренером футбольного клуба «Молде»
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Игорь Акинфеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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