Хоккей
ЦСКА впервые завоевал Кубок ГагаринаРоссийская газета вчера в 15:56
Авангард—
ЦСКА
2 – 3
победа в овертайме
Хоккей, КХЛ
Финал, вчера
Сергей Шумаков
|13'
Коди Фрэнсон
|18'
|24'
Кирилл Капризов
|58'
Константин Окулов
|78'
Максим Мамин
Московский ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. В четвертом матче финальной серии против "Авангарда" армейцы одержали победу в овертайме со счетом 3:2.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Кино
«ВКонтакте» заблокирует половину пользователей на 15 минут
Желающим необходимо будет зайти в приложение, подать заявку, и в день мировой премьеры соцсеть заблокирует странички каждого второго участника акции.
Обновлено вчера в 16:55
Шоу-бизнес
Павел Табаков не относит себя к представителям «золотой молодежи»
Сам Табаков – младший живет на заработанные им средства, а также не имеет машины.
Обновлено в 03:58
Общество
В Крыму воссоздали античное вино
Обновлено в 05:25
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в московском баре
Обновлено в 06:23
Армия и оружие
Авиация США стала ближе и чаще летать у российских границ
США увеличили число разведывательных полетов вдоль российских границ Как известно из данных западных авиационных ресурсов, с начала апреля поблизости от Калининградской, Псковской и Ленинградской областей зарегистрировано двенадцать полетов американских самолетов-разведчиков.
Обновлено в 06:41
Политика
Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его слова о суверенитете страны были адресованы тем, кто пытается уничтожить государство.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске
Седьмого апреля сыну Жанны Фриске исполнилось шесть лет. Отец мальчика Дмитрий Шепелев редко публикует фото с сыном.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Супруги, державшие в заточении 13 детей, сами сядут пожизненно
Обновлено вчера в 15:38
Транспорт
Парад трамваев с участием современных и ретровагонов пройдет в Москве
Ежегодный парад трамваев пройдет в центре столицы в субботу, после чего на Чистопрудном бульваре развернется выставка старинного транспорта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".
Обновлено вчера в 23:31
Политика
В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ДНР и ЛНР
Представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что в ходе дебатов Зеленский задавал вопросы, собранные от жителей Украины, без редактирования формулировок - "цензурой не занимаемся".
Обновлено в 06:06
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Лукашенко заявил, что у Белоруссии будут тёплые отношения с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска и Киева останутся добрые отношения независимо от того, кто победит во втором туре президентских выборов на Украине — Пётр Порошенко или Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:13
Здоровье
5 факторов риска повторного инфаркта перечислили волгоградцам
По свидетельству ученых, каждые 10 лет жизни повышают риск развития повторного инфаркта на 45%.
Обновлено в 01:01
Культура
Пропавший из эфира НТВ ведущий объявился
В ролике демонстрируются громкие заголовки несуществующих изданий («Все-таки они сломали Норкина!», «Норкин покинул НТВ!», «Телеведущий Норкин пропал из эфира!», «Таинственное исчезновение Норкина обеспокоило народ»), после чего в кадре появляется сам Норкин со словами I'll be back и светящимся глазом, как у Терминатора.
Обновлено вчера в 11:58
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов
Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов на стадионе "Олимпийский" в Киеве встали на колени в знак уважения к родственникам погибших в Донбассе.
Обновлено вчера в 14:09
Технологии
Дания проследит за содержанием серы в выхлопе судов с помощью дрона
Дания начала следить за содержанием серы в выхлопных газах судов, проходящих через Большой Бельт, с помощью беспилотного летательного аппарата.
Обновлено в 05:14
Спорт
Олимпийский чемпион дисквалифицирован на четыре года за допинг
Кенийский легкоатлет Асбель Кипроп отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:30
Общество
Елизавета Боярская посетила 41-й ММКФ без супруга Максима Матвеева
Заслуженная артистка Российской Федерации Елизавета Боярская посетила ее без своего супруга Максима Матвеева.
Обновлено вчера в 05:42
Общество
Теплицы дачников обкладывают штрафами и налогами
«Сфотографировали и вынесли вердикт, что две теплицы подлежат налогообложению, а их владельцам необходимо заплатить штраф за отсутствие необходимых документов — около восьми тысяч рублей», — сообщил мужчина.
Обновлено в 05:04
Хоккей
Семь игроков ЦСКА вызваны в сборную России по хоккею
После завершения сезона КХЛ в сборную России для подготовки к чемпионату мира в Словакии вызваны семь игроков победителя ЦСКА, а также один игрок финалиста "Авангарда" Илья Михеев.
Обновлено в 05:49
Наука
Ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта
Английские учёные из Университета Рединга считают, что сыр благоприятно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 04:42
Происшествия
В Воронеже четыре человека погибли в ДТП с автобусом
В результате погибли четыре человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.
Обновлено в 02:43
Хоккей
«Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Калгари Флэймз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышли в следующую стадию Кубка Стэнли.
Обновлено в 01:05
Общество
В состоянии Дмитрия Быкова отмечают положительную динамику
Врачи в Уфе отмечают положительную динамику состояния писателя и публициста Дмитрия Быкова.
Обновлено 18 апреля в 05:01
Общество
Московским студентам предлагают места в первых рядах шествия «Бессмертный полк» почти за месяц Дня Победы
Спортивные клубы некоторых столичных вузов разместили в соцсетях соответствующие обращения.
Обновлено в 06:30
Авто
«АвтоСТАТ» определил самые популярные автомобили в России
Обновлено в 01:01
Происшествия
Электроснабжение восстановили в Ленинском районе Подмосковья
Как сообщало Минэнерго РФ, в субботу без электроснабжения из-за данной аварии остались бытовые потребители восьми населенных пунктов в Ленинском районе и части города Видное (около 123 тыс. человек).
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой
Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.
Обновлено вчера в 14:00
Авто
В России вводят частичный запрет на праворульные автомобили
Появилась информация, что с июля этого года в Российской Федерации будет введен запрет на эксплуатацию некоторых типов автомобилей с праворульным управлением.
Обновлено в 07:09