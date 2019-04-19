Хоккей

ЦСКА впервые завоевал Кубок ГагаринаРоссийская газета вчера в 15:56

Авангард
ЦСКА
2 – 3
победа в овертайме
Хоккей, КХЛ
Финал, вчера
Сергей Шумаков
13'
Коди Фрэнсон
18'
24'
Кирилл Капризов
58'
Константин Окулов
78'
Максим Мамин
Авангард
0 – 2
ЦСКА
3-й период
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Московский ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. В четвертом матче финальной серии против "Авангарда" армейцы одержали победу в овертайме со счетом 3:2.
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