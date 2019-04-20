Хоккей

ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка ГагаринаТАСС 16:18

Авангард
ЦСКА
2 – 3
победа в овертайме
Хоккей, КХЛ
Финал, сегодня
Сергей Шумаков
13'
Коди Фрэнсон
18'
24'
Кирилл Капризов
58'
Константин Окулов
78'
Максим Мамин
ЦСКА
Авангард
Показать детали
Скрыть
Московский ЦСКА обыграл омский "Авангард" в овертайме со счетом 3:2 в четвертом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Авангард» – ЦСКА. Букмекеры определили фаворита встречи

Горобзор.ру09:10

ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина

Интерфакс-Спорт15:53

СКА поздравил ЦСКА с победой в Кубке Гагарина

Советский спорт16:53

Впервые финальная серия Кубка Гагарина завершилась со счетом 4-0

Sports.ru17:44

ЦСКА - чемпион. Фотогалерея золотого матча и награждения

Матч ТВ19:05

Качание Никитина, Медведев с кубком и «золотой» дождь ЦСКА. Лучшие фото

Чемпионат19:50

«Миннесота» поздравила Капризова с победой в Кубке Гагарина

Sport24.ru18:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 21:19, Ашберн
Шоу-бизнес

Анна Нетребко отменила концерты из-за болезни

Обновлено в 17:00
Авто

УАЗ выпустил новую версию «Хантера» за миллион рублей

Обновлено в 10:59
Происшествия

Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет

В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала юбилейный концерт на сцене Кремля

Концерт состоялся 17 апреля на кремлевской сцене и стал самым обсуждаемым событием апреля.
Обновлено вчера в 07:31
Политика

Гуайдо пообещал 1 мая свергнуть Мадуро

Американская марионетка, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо пообещал, что 1 мая он и его сторонники (а также американцы) начнут финальную фазу операции «Свобода» по отстранению от власти законного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.
Обновлено в 16:23
Политика

Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео осудил заявления своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского по Донбассу, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 17:02
Общество

Клад старинных монет обнаружен в Великобритании

В общей сложности любители приключений нашли более 550 редких золотых и серебряных монет. По оценке специалистов, они датируются XIV веком.
Обновлено в 11:29
Происшествия

Почти 50 палестинцев пострадали в столкновениях с израильтянами в Газе

Обновлено в 15:42
Происшествия

Названа причина возникновения пожаров в Забайкалье

Обновлено в 21:10
Общество

В Москве на следующей неделе потеплеет до +25 градусов

Потепление до +25 °С ожидается в Москве на предстоящей неделе. Об этом сообщили 19 апреля в центре погоды «Фобос».
Обновлено в 10:56
Футбол

Эрнесто Вальверде: «Я исчерпал весь свой словарный запас для того, чтобы описать очередные достижения Месси»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде оценил достижения аргентинского нападающего каталонцев Лионеля Месси.
Обновлено в 16:17
Общество

Закроют школы и сократят 700 учителей? Выясняем, что и как реорганизуют в образовании Перми

В Перми может начаться массовое объединение школ, в результате которого из 129 учреждений останется только 43, а почти 700 педагогов попадут под сокращение.
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес

Елена Малышева показала раритетное видео с Юлией Началовой

Обновлено в 13:34
Единоборства

Дебютный бой Штыркова в UFC отменен. Боец попал в больницу

Обновлено в 19:31
Политика

Опубликован доклад России на тему «вмешательства» в выборы в США

Российское посольство в США опубликовало 120-страничный доклад, в котором продемонстрировало безосновательность заявлений о том, что Москва якобы вмешивалась в американские выборы.
Обновлено в 21:03
Здоровье

Добровольческий проект #ДоброВСело стартует в России 20 апреля

Более 50 фельдшерско-акушерских пунктов посетят бригады врачей и волонтеров в первый день всероссийского проекта #ДоброВСело, который стартует 20 апреля.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Врачи поставили Дмитрию Быкову точный диагноз

Врачи поставили публицисту диагноз с хорошим прогнозом.
Обновлено в 09:08
Космос

Запуск корабля Dragon к МКС перенесли на 30 апреля

Обновлено в 12:44
Общество

Сказку «Красная Шапочка» назвали сексистской

Обновлено в 03:49
Энергетика

«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества нефти из России

Белорусский концерн «Белнефтехим» заявил, что в течение последних нескольких дней произошло ухудшение качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.
Обновлено в 14:55
Экономика

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Спорт

Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в рамках шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее представила новую программу на песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес

Подруга Ирины Цывиной назвала причину смерти актрисы

В СМИ появилась информация о причине смерти актрисы Ирины Цывиной – вдовы Евгения Евстигнеева.
Обновлено в 07:51
Экономика

Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста

Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия

Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве офицера ФСБ и военных в Чечне

Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде оправдала жителя Чечни Расамбека Бекмурзаева, которого обвинили в убийстве двух военнослужащих и сотрудника ФСБ.
Обновлено в 18:32
Здоровье

В Японии выписали из больницы родившегося весом 258 г младенца

В Японии выписали из больницы младенца, который родился весом 258 г, сообщает Mainichi со ссылкой на больницу префектуры Нагано.
Обновлено в 04:53
Хоккей

Игрок юниорской сборной России U18: «Восемь игр не забивал за сборную и решил сменить номер. Получилось»

Нападающий юниорской сборной России U18 Илья Николаев после открытой тренировки поделился мнением о чемпионате мира.
Обновлено в 20:42
Армия и оружие

БДК «Цезарь Куников» сломался во время учений

Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота «Цезарь Куников» отбуксировали на базу из-за поломки, случившейся во время учений, сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено в 05:21
Политика

Порошенко не ответил на серию вопросов Зеленского

Вместо одного вопроса кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский задал своему оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко сразу серию вопросов.
Обновлено в 12:23
Происшествия

Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании»

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Обновлено в 07:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное