ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка ГагаринаТАСС 16:18

Московский ЦСКА обыграл омский "Авангард" в овертайме со счетом 3:2 в четвертом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина.

ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина

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