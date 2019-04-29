ЦСКА впервые стал победителем молодежного первенства России по футболуАргументы и Факты 10:09

Победа одержана досрочно, до конца турнира еще четыре тура Московский ЦСКА досрочно одержал победу в молодежном первенстве России по футболу, передает Интерфакс. Это произошло после того, как ближайший соперник армейцев - московский «Спартак» - потерял очки, сыграв вничью с казанским «Рубином».

ЦСКА впервые стал победителем молодежного первенства России по футболу

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