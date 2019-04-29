Футбол

ЦСКА впервые стал победителем молодежного первенства России по футболуАргументы и Факты 10:09

Спартак — Рубин
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ломовицкий
14′
Фернандо
23′
Зе Луиш
41′
45′+1′
Егор Сорокин
Денис Глушаков
Андрей Ещенко
46′
67′
Игорь Калинин
Данил Степанов
70′
Хорен Байрамян
Артур Сагитов
Александр Ломовицкий
Георгий Мелкадзе
72′
78′
Вячеслав Подберезкин
Владислав Пантелеев
87′
Егор Сорокин
Фернандо
Наиль Умяров
89′
Победа одержана досрочно, до конца турнира еще четыре тура Московский ЦСКА досрочно одержал победу в молодежном первенстве России по футболу, передает Интерфакс. Это произошло после того, как ближайший соперник армейцев - московский «Спартак» - потерял очки, сыграв вничью с казанским «Рубином».
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