Футбол
ЦСКА впервые стал победителем молодежного первенства России по футболуАргументы и Факты 10:09
Александр Ломовицкий
|14′
Фернандо
|23′
Зе Луиш
|41′
|45′+1′
Егор Сорокин
Денис Глушаков
Андрей Ещенко
|46′
|67′
Игорь Калинин
Данил Степанов
|70′
Хорен Байрамян
Артур Сагитов
Александр Ломовицкий
Георгий Мелкадзе
|72′
|78′
Вячеслав Подберезкин
Владислав Пантелеев
|87′
Егор Сорокин
Фернандо
Наиль Умяров
|89′
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
98
Максименко
47
Зобнин
16
Боккетти
14
Джикия
6
Дантас
7
Гулиев
54
Умяров
38
Ещенко
94
Ханни
9
Зе Луиш
37
Мелкадзе
23
Коновалов
3
Цаллагов
5
Уремович
88
Камболов
80
Сорокин
69
Степанов
15
Коновалов
6
Башкиров
8
Пантелеев
65
Сагитов
10
Полоз
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
Победа одержана досрочно, до конца турнира еще четыре тура Московский ЦСКА досрочно одержал победу в молодежном первенстве России по футболу, передает Интерфакс. Это произошло после того, как ближайший соперник армейцев - московский «Спартак» - потерял очки, сыграв вничью с казанским «Рубином».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 16:54, Ашберн
Экономика
Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна
"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.
Обновлено в 13:51
Кино
«Мстители: Финал» заработали 99,5% всех киносборов в России за день
Согласно информации Единой федеральной автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, 29 апреля на фильм о супергероях пришлось 99,5% всх сборов и предварительных продаж билетов по всей России.
Обновлено в 15:15
Происшествия
В Москве задержали таксиста, пытавшегося изнасиловать пассажирку
Таксист задержан в Москве по подозрению в попытке изнасиловать пассажирку, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Москве.
Обновлено в 15:46
Технологии
Голосование в шоу «Голос» проверят на предмет фальсификации
Гендиректор компании Group-IB Илья Сачков сообщил, что будет проверена техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя конкурса.
Обновлено в 05:22
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Политика
Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
В Москве завершилась первая ночная репетиция Парада Победы
Первая ночная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилась в Москве.
Обновлено в 16:25
Армия и оружие
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Россия впервые с 2006 года не вошла в первую пятерку стран по военным расходам Согласно докладу о тенденциях в военных расходах Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), оборонный бюджет России в 2018 году составил 61,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес
Виктория Боня перечислила правила красивой девушки
Обновлено в 16:00
Шоу-бизнес
К юбилею Стас Михайлов сделал подтяжку лица
Михайлов посетил шоу Ивана Урганта и много улыбался, но как раз ни единой морщины на его мужественном лице обнаружить фанаткам не удалось.
Обновлено в 12:19
Политика
МИД обвинил США в создании помех для работы России в ООН
США продолжают мешать работе российской делегации в ООН, манипулируя визовыми процедурами и используя тот факт, что штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке, заявили 29 апреля в МИД РФ, комментируя ситуацию с невыдачей визы эксперту Минобороны по химоружию.
Обновлено в 15:45
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после выборов
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено вчера в 14:59
Космос
NASA: на МКС выявлена проблема в электроснабжении
Обновлено в 16:12
Армия и оружие
Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео
Нападение боевиков попало на видео, судя по которому, речь шла о серьёзной угрозе – в направлении российской авиабазы было выпущено не менее десяти реактивных снарядов РСЗО «Град», при этом в нападении также участвовали беспилотные летательные аппараты.
Обновлено вчера в 11:01
Происшествия
В московском кафе произошла перестрелка
Конфликт между посетителями кафе произошел на востоке Москвы: один человек ранен, предположительно, из травматического оружия, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 16:49
Футбол
Олег Кононов: в игре с «Рубином» ребята были не так свежи
Вы видели, что ребята были не так свежи. Не так переходили из обороны в атаку, играли в пас.
Обновлено в 15:42
Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»
"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
Обновлено в 15:33
Политика
Штаб Зеленского пригрозил уголовными делами окружению Порошенко
Против людей из окружения действующего президента Украины Петра Порошенко могут возбудить уголовные дела за «недобросовестные действия», говорится в заявлении штаба победившего на президентских выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:55
Политика
Россия не ждет приезда зарубежных лидеров на празднование Дня Победы
Москва не ожидает приезда зарубежных лидеров на торжественные мероприятия в честь Дня Победы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:34
Гаджеты
Дисплей смартфона OnePlus 7 Pro получил высшую оценку от DisplayMate
DisplayMate’s in-depth Lab Tests of the OnePlus 7 Pro OLED Display have just been completed, earning our Highest A+ Display Rating.
Обновлено в 08:11
Общество
Дмитрия Быкова выписали из больницы
Писатель Дмитрий Быков рассказал, что его выписали из больницы. Об этом он сообщил «РИА Новости».
Обновлено в 15:21
Политика
МИД РФ подтвердил проработку встречи Лаврова с главой МИД ПНС Ливии
Встреча главы ведомства Сергея Лаврова с руководителем МИД правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой прорабатывается.
Обновлено в 06:58
Наука
Разработано устройство, превращающее сигналы мозга в речь
Искусственный интеллект способен перевести сигналы мозга в речь, хоть пока ученые могут получать только односложные слова.
Обновлено в 04:09
Футбол
Дизайн формы «Барселоны» может кардинально измениться
Обновлено в 16:34
Авто
Новый Nissan GT-R R35 не получит гибридную силовую установку
Nissan решила не снабжать свой новый автомобиль GT-R R35 гибридной силовой установкой.
Обновлено в 13:55
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами
С начала весны число обращений в больницы из-за укусов клещей не превышает среднестатистических значений. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Обновлено в 04:09