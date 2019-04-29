ЦСКА впервые стал чемпионом молодёжного первенства России по футболуРИА Новости 07:55

Московский ЦСКА досрочно стал победителем молодежного первенства России по футболу после того, как другой столичный клуб "Спартак" потерял очки в матче с казанским "Рубином". "Спартак" в понедельник во встрече 26-го тура сыграл вничью с "Рубином" со счетом 1:1.

ЦСКА впервые стал чемпионом молодёжного первенства России по футболу

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