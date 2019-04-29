Футбол

ЦСКА впервые стал чемпионом молодёжного первенства России по футболуРИА Новости 07:55

Спартак — Рубин
сегодня
в 12:30
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
98
Максименко
  
47
Зобнин
  
16
Боккетти
  
14
Джикия
  
6
Дантас
  
7
Гулиев
  
11
Фернандо
  
8
Глушаков
  
94
Ханни
  
9
Зе Луиш
  
27
Ломовицкий
  
23
Коновалов
  
3
Цаллагов
  
5
Уремович
  
88
Камболов
  
80
Сорокин
  
12
Калинин
  
15
Коновалов
  
6
Башкиров
  
7
Подберезкин
  
19
Байрамян
  
10
Полоз
  
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
Московский ЦСКА досрочно стал победителем молодежного первенства России по футболу после того, как другой столичный клуб "Спартак" потерял очки в матче с казанским "Рубином". "Спартак" в понедельник во встрече 26-го тура сыграл вничью с "Рубином" со счетом 1:1.
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