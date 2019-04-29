Футбол
ЦСКА впервые стал чемпионом молодёжного первенства России по футболуРИА Новости 07:55
Александр Ломовицкий
|14′
Фернандо
|23′
Зе Луиш
|41′
|45′+1′
Егор Сорокин
Денис Глушаков
Андрей Ещенко
|46′
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
98
Максименко
47
Зобнин
16
Боккетти
14
Джикия
6
Дантас
7
Гулиев
11
Фернандо
38
Ещенко
94
Ханни
9
Зе Луиш
27
Ломовицкий
23
Коновалов
3
Цаллагов
5
Уремович
88
Камболов
80
Сорокин
12
Калинин
15
Коновалов
6
Башкиров
7
Подберезкин
19
Байрамян
10
Полоз
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
Московский ЦСКА досрочно стал победителем молодежного первенства России по футболу после того, как другой столичный клуб "Спартак" потерял очки в матче с казанским "Рубином". "Спартак" в понедельник во встрече 26-го тура сыграл вничью с "Рубином" со счетом 1:1.
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