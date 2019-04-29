ЦСКА впервые стал чемпионом молодежного первенства России по футболуИзвестия 11:14

Как пишет сайт aif.ru, ЦСКА досрочно одержал победу, тогда как до конца турнира еще четыре тура. Для команды эта победа является первой за всю историю молодежного первенства, которое проводится с 2008 года. Трижды команда завоевывала серебро, пять раз — бронзу.

ЦСКА впервые стал чемпионом молодежного первенства России по футболу

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