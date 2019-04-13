Футбол

ЦСКА проиграл «Оренбургу» на своем полеMolnet.ru 09:37

ЦСКА — Оренбург
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Иван Обляков
14′
15′
Денис Попович
18′
Адессойе Ойеволе
Марио Фернандес
19′
24′
Алексей Сутормин
Марио Фернандес
25′
31′
Даниэль Мишкич
Абель Эрнандес
32′
54′
Джордже Деспотович
Абель Эрнандес
Такума Нисимура
64′
69′
Андрей Малых
Георгий Щенников
Дмитрий Ефремов
72′
Такума Нисимура
73′
75′
Сергей Бреев
Никита Маляров
79′
Джордже Деспотович
Арнор Сигурдссон
81′
82′
Адессойе Ойеволе
Дмитрий Андреев
Кирилл Набабкин
Хердюр Магнуссен
84′
90′+1′
Алексей Сутормин
Григорий Чиркин
90′+5′
Евгений Фролов
Еще в первом тайме счет сравнял Абель Эрнандес (32). Второй тайм закрепил победу Оренбурга: Джордже Дестопович (54) забил третий гол. После этого матча ЦСКА остался на третьем месте (40 очков), а «Оренбург» поднялся на шестую позицию с 32 баллами, сообщает «Спорт Экспресс».
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