Футбол

ЦСКА внёс 15-летнего вратаря в заявку на РПЛSoccer.ru вчера в 18:10

ЦСКА заявил для участия в матчах чемпионата России 15-летнего голкипера Владислава Торопа.
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15-летний вратарь ЦСКА стал самым молодым футболистом РПЛ-2019/20. Он уже выше Акинфеева

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ЦСКА заявил 15-летнего вратаря, ставшего самым молодым футболистом в РПЛ

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