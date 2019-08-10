Футбол
ЦСКА внёс 15-летнего вратаря в заявку на РПЛSoccer.ru вчера в 18:10
ЦСКА заявил для участия в матчах чемпионата России 15-летнего голкипера Владислава Торопа.
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15-летний вратарь ЦСКА стал самым молодым футболистом РПЛ-2019/20. Он уже выше Акинфеева
Sport24.ruвчера в 17:01
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Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Самыми часто встречающимися фамилиями в России по-прежнему остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
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В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
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Происшествия
Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти
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Происшествия
На Кипре задержали разыскиваемого в России приморского бизнесмена
Приморский бизнесмен Игорь Польченко был задержан правоохранителями на Кипре, он был объявлен в международный розыск после того, как в России его обвинили в махинациях с кредитами ряда крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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Здоровье
Онколог перечислил семь симптомов развития рака
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Футбол
В Российской футбольной Премьер Лиге сегодня открывается пятый тур
Игра в Москве начнется сегодня в 19 часов. В это же время в Краснодаре местная команда начнет встречу против Рубина.
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Происшествия
Под Тамбовом 5 человек погибли при столкновении микроавтобусов
В пресс-службе управления МВД по Тамбовской области проинформировали о ДТП в регионе, в результате которого погибли пять человек и пострадали восемь.
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Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
При взрыве на газовой заправке в Ингушетии пострадали 6 человек
Обновлено вчера в 18:41
Транспорт
В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту
В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
Обновлено вчера в 17:35
Политика
В Италии хотят вынести вотум недоверия правительству
Как сообщает информационное агентство РИА Новости, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, которому собираются объявить вотум недоверия, заявил о том, что политический кризис, возникший в правительстве возник в результате действий главы политической силы «Лига» Маттео Сальвини.
Обновлено вчера в 07:28
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Норвич» в стартовом матче АПЛ
Футбольный клуб "Ливерпуль" разгромил "Норвич" в первом матче Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.
Обновлено вчера в 18:09
Общество
В Китае из-за тайфуна эвакуированы более миллиона человек
Более миллиона человек были заблаговременно эвакуированы из потенциально опасных районов в восточной части Китая из-за тайфуна "Лекима".
Обновлено в 02:19
Политика
Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое
Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес
В Москве состоялось прощание с Вилли Токаревым
Сегодня в храме Святителя Николая в Котельниках состоялась траурная церемония прощания с артистом, на которой собрались как родственники и близкие друзья шансонье, так и многочисленные поклонники, которые дежурили у входа, так как церемония была закрытой.
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия
Военные отправили беспилотники на разведку склада под Ачинском
Беспилотники "Орлан-10" утром в субботу приступили к разведке территории склада боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, где в пятницу вновь произошли взрывы и пожар.
Обновлено вчера в 23:41
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева праздновала свое 36-летие двенадцать дней
Модель рассказала подписчикам, что этот праздник стал для нее особенным по двум причинам: из-за того, что рядом были трое ее "любимых мужчин" - отец, Игорь Булатов и сын Марк Лео, а также по причине длительности гуляний, которые продолжались двенадцать дней.
Обновлено в 02:20
Общество
В России появится стандарт школьной формы
Обновлено вчера в 02:44
Экономика
В Госдуме предложили отправить в Китай российские продукты
Депутаты Госдумы предложили ввезти в Китай российскую сельскохозяйственную продукцию в связи с осложнениями отношений между КНР и США.
Обновлено вчера в 21:26
Экономика
Fitch повысило суверенный рейтинг России
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.
Обновлено вчера в 16:21
Футбол
Болельщик «Ренна» подал в суд на Неймара за удар по лицу
Фанат по имени Эдуар решил обратиться в правоохранительные органы. Как пишет L'Equipe, болельщик подал на бразильца в суд.
Обновлено вчера в 14:37
Политика
Депутат Рады назвал Россию воюющей страной из-за Крыма
Депутат Верховной Рады Украины Олег Волошин из «Оппозиционного блока — За жизнь» назвал Россию «воюющей стороной» в вопросах, которые связаны с Крымом.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
На МКАД столкнулись пять автомобилей
Пять машин столкнулись на МКАД на северо-западе Москвы, четыре человека пострадали, перекрыто движение на трёх полосах.
Обновлено в 00:03
Общество
Сельдяного короля впервые заметили у берегов России
Житель Приморья Владимир Тарасов считается первым человеком, которому удалось поймать сельдяного короля в России.
Обновлено вчера в 07:31
Общество
Взрыв башни немецкой АЭС попал на видео
Ранее в Сеть попало видео неудачного сноса силосной башни в Дании.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
В Киргизии арестовано имущество Атамбаева и его телеканал «Апрель»
Обновлено вчера в 14:47
Футбол
«Лион» разгромил «Монако» в первом туре чемпионата Франции
В матче первого тура чемпионата Франции "Монако" уступил "Лиону". Встреча закончилась со счетом 0:3.
Обновлено вчера в 17:46
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки
Обновлено вчера в 16:51
Политика
Турецкие политики призвали Эрдогана признать Крым российским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы, заявил глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.
Обновлено в 02:11
Культура
Актера Александра Шувалова экстренно госпитализировали в Москве
В Москве экстренно госпитализирован в одну из клиник молодой актер Александр Шувалов.
Обновлено вчера в 23:22