Футбол
ЦСКА вновь попробует приобрести хавбека «Васко да Гама»Газета.Ru 00:45
Московский ЦСКА вновь попробует приобрести атакующего полузащитника бразильского клуба "Васко да Гама" Лукаса Сантоса.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:09, Вашингтон
Происшествия
В Москве задержали отравившего более 20 человек газировкой мужчину
По данным полиции, задержанный предлагал прохожим в центре столицы угоститься отравленной газировкой.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе
Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В Ницце самолет врезался в здание аэропорта
Самолет кувейтской авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание международного аэропорта Ниццы во Франции после приземления, пострадавших нет, говорится в заявлении авиакомпании.
Обновлено в 02:03
Политика
Россия запросила подтверждение полномочий своей делегации в ПАСЕ
Россия отреагировала на приглашение Парламентской ассамблеи Совета Европы на участие в июньской сессии подачей заявки на подтверждение полномочий делегации.
Обновлено вчера в 20:04
Экономика
Чиновникам изменят систему оплаты труда и ужесточат требования найма
Указ президента РФ "Об основных направлениях развития госслужбы" требует от правительства в 2020-2021 годах поменять структуру зарплат чиновников, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 02:53
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Культура
Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции «Говорит Москва»
Тележурналист Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено вчера в 07:53
Политика
ЦИК Украины отказала блогеру Шарию в регистрации на выборы
Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты на досрочных выборах в Верховную раду, сообщил канал NewsOne со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Обновлено вчера в 21:34
Общество
Волгоград попал в топ-25 самых агрессивных городов России
По данным соцопроса агентства Zoom Market, в топ-25 самых агрессивных городов вошел и Волгоград.
Обновлено в 01:49
Путешествия
Отдых за границей оказался дешевле, чем в Крыму
Обновлено вчера в 03:25
Происшествия
Число погибших от взрывов в Казахстане выросло
Обновлено в 00:00
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые
Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Здоровье
Врач дал советы по безопасному отдыху на курорте
Медики предупреждают, что с зарубежного курорта, как и с российского, можно легко привезти массу недугов, еще и пострашнее диареи.
Обновлено в 02:38
Общество
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
В Югре осужден вахтовик-педофил
В Югре осудили 29-летнего мужчину, который развращал детей через интернет.В Югре вынесен приговор педофилу из Томской области, который работал вахтовым методом .
Обновлено в 01:36
Интернет
Почтовый сервис Mail.ru откажется от паролей
Почтовый сервис Mail.ru вводит новые способы входа в почтовый ящик — через одноразовые коды, полученные по СМС или push-уведомление, в перспективе компания планирует полностью отказаться от пароля, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.
Обновлено в 02:23
Здоровье
В Петербурге не нашли ни одного чистого водоема для купания
Обновлено в 02:32
Авто
Новый Land Rover Defender представлен в виде конструктора Lego
На портале «Brothers-brick» была размещена информация о появлении конструктора Lego с новым внедорожником Land Rover Defender.
Обновлено вчера в 04:07
Армия и оружие
«Любимый сирийский командир Путина» разозлил Россию
В мае 2018 года журналист Сэм Дагер в своей статье для американского журнала The Atlantic назвал аль-Хасана «любимым сирийским командиром Путина».
Обновлено вчера в 10:48
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питания
В результате проведения экспертизы, специалисты Роскачества установили, что самым качественным продуктом является питание от торговой марки «Беллакт оптимум 1» из Белоруссии.
Обновлено в 01:56
Политика
В Грузии предложили организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили в эфире Первого канала рассказал об инициативе запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для российских туристов после решения Москвы приостановить авиасообщение с Тбилиси.
Обновлено в 00:18
Происшествия
В Башкирии от удара молнии погибла женщина
Обновлено в 02:27
Политика
МИД Ирана: США своими санкциями закрывают путь дипломатии
США санкциями против руководства Ирана и военачальников навсегда закрывают путь дипломатии с Ираном, заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.
Обновлено в 00:18
Футбол
Бузова предложила работу Глушакову
Обновлено в 02:10
Политика
МИД исходит из того, что встреча Путина и Трампа на G20 состоится
Россия исходит из того, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке состоится, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 02:18
Космос
Китай запустил спутник навигационной системы Beidou-3
Китай успешно выпустил на орбиту спутник навигационной системы Beidou-3 IGSO-2.
Обновлено вчера в 23:38
Хоккей
Панарин встретится с представителями четырех клубов НХЛ
Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин проведет встречи с делегациями «Чикаго», «Флориды», «Рейнджерс» и «Айлендерс».
Обновлено в 02:28