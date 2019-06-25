Футбол
ЦСКА вновь попробует приобрести хавбека «Васко да Гама»Газета.Ru 00:45
Московский ЦСКА вновь попробует приобрести атакующего полузащитника бразильского клуба "Васко да Гама" Лукаса Сантоса.
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ЦСКА готов сделать «Васко да Гама» новое предложение по трансферу Лукаса Сантоса
Советский спорт04:20
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:41, Ашберн
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России
Во время летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) несколько участников попытались оспорить полномочия делегации из России, передает ТАСС.
Обновлено в 04:35
Космос
Три космонавта с МКС вернулись на Землю
По данным агентства, космонавт Олег Кононенко, астронавты Энн Макклейн и Давид Сен-Жак вернулись на Землю.
Обновлено вчера в 22:52
Общество
Роспотребнадзор напомнил права покупателя при дистанционной торговле
Продавец обязан информировать покупателя о товаре в полной и доступной форме, в том числе при дистанционной торговле.
Обновлено в 03:13
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
Россиянка обвинила таксиста в изнасиловании и удержании в плену
Девушка утверждала, что мужчина удерживал ее в квартире в Приморском районе, а также принуждал «реализовывать свои сексуальные желания».
Обновлено в 03:57
Общество
Генерал ФСБ Алексей Дорофеев переписал свое имущество на Россию
Журналистские расследования заставили генерал-полковника ФСБ Алексея Дорофеева срочно переоформить его элитную недвижимость в собственность Российской Федерации.
Обновлено вчера в 09:54
Финансы
Рубль незначительно растет к доллару и евро
Рубль незначительно прибавляет по отношению к евро и доллару во вторник, 25 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие
Новейший «Панцирь-СМ» впервые открыто показали на «Армии -2019»
На "Панцире-СМ" обновлено прицельное оборудование, имеющее значительно более высокие возможности по сравнению с версией первого поколения.
Обновлено в 03:21
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Религия
Представители поместных православных церквей поддержали УПЦ
Представители 11 поместных православных церквей поддержали каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).
Обновлено в 03:28
Общество
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
Самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются в конце июля и начале августа.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Веры Брежневой показала идеальную фигуру в бикини
На фото, которым дочь Веры Брежневой поделилась с подписчиками она позирует в черном купальнике и солнцезащитных очках.
Обновлено в 04:18
Космос
«Самый сложный запуск» ракеты Falcon Heavy отложен
Запуск Falcon Heavy, который Илон Маск ранее назвал одним из самых сложных в истории ракеты, отложен на три часа.
Обновлено вчера в 22:21
Наука
Тропическая почва может быть скрытым источником углекислого газа
Роб Спенсер, ведущий автор исследования Ранее ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США сообщили, что концентрация углекислого газа в атмосфере достигла показателя 415,26 частей на миллион, впервые в истории человечества превысив рекордно высокое значение в 415 частей.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Экономика
В Сергиевом Посаде возобновил работу хлебокомбинат
Хлебокомбинат в Сергиевом Посаде, который из-за финансовых проблем приостановил свою работу в мае, возобновил производство, заявил зампред правительства Московской области Вадим Хромов.
Обновлено в 04:04
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Интернет
Почта Mail.ru откажется от пароля при авторизации пользователей
Почта Mail.ru планирует полностью отказаться от авторизации пользователей через пароль, предложив вводить одноразовые коды через СМС или push-уведомления.
Обновлено в 03:02
Политика
Восстановление России в ПАСЕ отложили
Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в частности права голоса, в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и военных действий на юго-востоке Украины.
Обновлено в 04:29
Происшествия
В Саратовской области преступники ограбили банк через пролом в стене
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, преступники проникли в финансовое учреждение, сделав пролом в стене соседней мастерской по ремонту сотовых телефонов.
Обновлено в 02:28
Хоккей
ЦСКА опередил СКА в рейтинге лучших клубов Европы по версии HockeyArchives
Известный хоккейный портал HockeyArchives составил ежегодный рейтинг лучших клубов Европы.
Обновлено в 04:15
Общество
Мантуров тратит миллионы на президентские люксы, выявило расследование
Отмечается, что Минпромторг за 2016 – 2017 годы потратил на проживание своих представителей в ходе зарубежных рабочих поездок минимум 19,2 млн руб. Министр промышленности и торговли в ходе командировок жил в президентских люксах пятизвездочных отелей.
Обновлено в 03:39
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питания
В результате проведения экспертизы, специалисты Роскачества установили, что самым качественным продуктом является питание от торговой марки «Беллакт оптимум 1» из Белоруссии.
Обновлено в 01:56
Кино
Невыносимый Моргунов: Гайдай поклялся его больше не снимать
Вспоминая годы работы в АПН, где трудилась и Галина Брежнева, писатель Александр Нилин рассказывал, как встретил в фойе Моргунова, к которому приблизилась прелестная скромная девушка.
Обновлено вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Анна Седокова презентовала свой клип на песню «Яжемать»
У Анны Седоковой и всех матерей сегодня большая премьера - певица презентовала свой клип на песню «Яжемать», снятый клипмейкером Аланом Бадоевым.
Обновлено вчера в 05:33
Происшествия
Чемпион-дзюдоист убит в Тольятти
В Тольятти убит чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир.
Обновлено в 04:34
Политика
Президент Ирана назвал Белый дом умственно отсталым
Президент Ирана Хасан Роухани считает, что санкции Вашингтона против Тегерана — это акт отчаяния со стороны США.
Обновлено в 03:59
Финансы
ПСБ: курс рубля вряд ли сильно вырастет с текущих уровней
Курс рубля в последнее время заметно вырос, и российская валюта больше не выглядит недооцененной, пишут эксперты Промсвязьбанка.
Обновлено в 04:12