Футбол

ЦСКА вновь попробует приобрести хавбека «Васко да Гама»Газета.Ru 00:45

Московский ЦСКА вновь попробует приобрести атакующего полузащитника бразильского клуба "Васко да Гама" Лукаса Сантоса.
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ЦСКА готов сделать «Васко да Гама» новое предложение по трансферу Лукаса Сантоса

Советский спорт04:20

ЦСКА готовит новое предложение по полузащитнику «Васко да Гамы» Лукасу Сантосу

Sport24.ru01:04

ЦСКА готовит предложение «Васко да Гама» по Лукасу Сантосу

Чемпионат00:07

СМИ: ЦСКА готовит новое предложение о покупке полузащитника «Васко да Гама»

РИА Новости01:32

СМИ: ЦСКА готовит новое предложение по хавбеку «Васку да Гама» Сантосу

Спорт-Экспресс01:14

ЦСКА вновь попробует приобрести хавбека «Васко да Гама»

Газета.Ru00:45

ЦСКА готовит новое предложение по хавбеку «Васку да Гама»

Sport.ru01:44
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:41, Ашберн
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России

Во время летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) несколько участников попытались оспорить полномочия делегации из России, передает ТАСС.
Обновлено в 04:35
Происшествия

На Яхтенном мосту инспектор ДПС поймал Аладдина на «ковре-самолете»

Обновлено в 00:56
Космос

Три космонавта с МКС вернулись на Землю

По данным агентства, космонавт Олег Кононенко, астронавты Энн Макклейн и Давид Сен-Жак вернулись на Землю.
Обновлено вчера в 22:52
Здоровье

В Красноярске изъяли 1,8 тонны мяса со смертельно опасными бактериями

Обновлено в 03:50
Общество

Роспотребнадзор напомнил права покупателя при дистанционной торговле

Продавец обязан информировать покупателя о товаре в полной и доступной форме, в том числе при дистанционной торговле.
Обновлено в 03:13
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия

Россиянка обвинила таксиста в изнасиловании и удержании в плену

Девушка утверждала, что мужчина удерживал ее в квартире в Приморском районе, а также принуждал «реализовывать свои сексуальные желания».
Обновлено в 03:57
Общество

Генерал ФСБ Алексей Дорофеев переписал свое имущество на Россию

Журналистские расследования заставили генерал-полковника ФСБ Алексея Дорофеева срочно переоформить его элитную недвижимость в собственность Российской Федерации.
Обновлено вчера в 09:54
Финансы

Рубль незначительно растет к доллару и евро

Рубль незначительно прибавляет по отношению к евро и доллару во вторник, 25 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие

Новейший «Панцирь-СМ» впервые открыто показали на «Армии -2019»

На "Панцире-СМ" обновлено прицельное оборудование, имеющее значительно более высокие возможности по сравнению с версией первого поколения.
Обновлено в 03:21
Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Религия

Представители поместных православных церквей поддержали УПЦ

Представители 11 поместных православных церквей поддержали каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).
Обновлено в 03:28
Общество

Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета

Самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются в конце июля и начале августа.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Веры Брежневой показала идеальную фигуру в бикини

На фото, которым дочь Веры Брежневой поделилась с подписчиками она позирует в черном купальнике и солнцезащитных очках.
Обновлено в 04:18
Космос

«Самый сложный запуск» ракеты Falcon Heavy отложен

Запуск Falcon Heavy, который Илон Маск ранее назвал одним из самых сложных в истории ракеты, отложен на три часа.
Обновлено вчера в 22:21
Наука

Тропическая почва может быть скрытым источником углекислого газа

Роб Спенсер, ведущий автор исследования Ранее ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США сообщили, что концентрация углекислого газа в атмосфере достигла показателя 415,26 частей на миллион, впервые в истории человечества превысив рекордно высокое значение в 415 частей.
Обновлено в 03:00
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой

В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Экономика

В Сергиевом Посаде возобновил работу хлебокомбинат

Хлебокомбинат в Сергиевом Посаде, который из-за финансовых проблем приостановил свою работу в мае, возобновил производство, заявил зампред правительства Московской области Вадим Хромов.
Обновлено в 04:04
Экономика

Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт

Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Интернет

Почта Mail.ru откажется от пароля при авторизации пользователей

Почта Mail.ru планирует полностью отказаться от авторизации пользователей через пароль, предложив вводить одноразовые коды через СМС или push-уведомления.
Обновлено в 03:02
Политика

Восстановление России в ПАСЕ отложили

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в частности права голоса, в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и военных действий на юго-востоке Украины.
Обновлено в 04:29
Происшествия

В Саратовской области преступники ограбили банк через пролом в стене

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, преступники проникли в финансовое учреждение, сделав пролом в стене соседней мастерской по ремонту сотовых телефонов.
Обновлено в 02:28
Хоккей

ЦСКА опередил СКА в рейтинге лучших клубов Европы по версии HockeyArchives

Известный хоккейный портал HockeyArchives составил ежегодный рейтинг лучших клубов Европы.
Обновлено в 04:15
Общество

Мантуров тратит миллионы на президентские люксы, выявило расследование

Отмечается, что Минпромторг за 2016 – 2017 годы потратил на проживание своих представителей в ходе зарубежных рабочих поездок минимум 19,2 млн руб. Министр промышленности и торговли в ходе командировок жил в президентских люксах пятизвездочных отелей.
Обновлено в 03:39
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питания

В результате проведения экспертизы, специалисты Роскачества установили, что самым качественным продуктом является питание от торговой марки «Беллакт оптимум 1» из Белоруссии.
Обновлено в 01:56
Кино

Невыносимый Моргунов: Гайдай поклялся его больше не снимать

Вспоминая годы работы в АПН, где трудилась и Галина Брежнева, писатель Александр Нилин рассказывал, как встретил в фойе Моргунова, к которому приблизилась прелестная скромная девушка.
Обновлено вчера в 11:00
Шоу-бизнес

Анна Седокова презентовала свой клип на песню «Яжемать»

У Анны Седоковой и всех матерей сегодня большая премьера - певица презентовала свой клип на песню «Яжемать», снятый клипмейкером Аланом Бадоевым.
Обновлено вчера в 05:33
Происшествия

Чемпион-дзюдоист убит в Тольятти

В Тольятти убит чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир.
Обновлено в 04:34
Политика

Президент Ирана назвал Белый дом умственно отсталым

Президент Ирана Хасан Роухани считает, что санкции Вашингтона против Тегерана — это акт отчаяния со стороны США.
Обновлено в 03:59
Финансы

ПСБ: курс рубля вряд ли сильно вырастет с текущих уровней

Курс рубля в последнее время заметно вырос, и российская валюта больше не выглядит недооцененной, пишут эксперты Промсвязьбанка.
Обновлено в 04:12
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