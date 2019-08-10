Футбол
ЦСКА внес в заявку 15-летнего вратаряГазета.Ru 19:46
Московский ЦСКА заявил для участия в матчах чемпионата 15-летнего голкипера Владислава Торопа, передает "Чемпионат.com". Страж ворот внесен в заявку под 49-м номером - он стал самым молодым футболистов РПЛ в сезоне-2019/20.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:31, Вашингтон
Здоровье
Минздрав назвал регионы с самым здоровым населением
Российский Минздрав рассказал, где в России живут наиболее здоровые люди. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:10
Происшествия
При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек
При взрыве на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, произошедшем 8 августа, погибли пять человек.
Обновлено в 17:15
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
В Росрыболовстве рассказали о правилах любительской рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году.
Обновлено в 16:20
Технологии
Хакеры три недели атаковали Coinbase. Биржа защитила средства клиентов
Американская криптовалютная биржа Coinbase сообщила о «целенаправленной, изощренной и продуманной» хакерской атаке, которая состоялась несколько месяцев назад.
Обновлено в 10:31
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Происшествия
На складе боеприпасов под Ачинском вновь прогремели взрывы
На складе боеприпасов под Ачинском вновь прогремели взрывы В пятницу вновь прогремели взрывы на территории войсковой части, расположенной рядом со стотысячным городом Ачинском в Красноярском крае.
Обновлено в 14:54
Политика
ЕС создаст правила по работе с российскими паспортами жителей Донбасса
В Евросоюзе работают над единым руководством по «идентификации и возможному непризнанию» российских паспортов, полученных жителями неподконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской областей, пишет Deutsche Welle со ссылкой на заявление официального представителя ЕС.
Обновлено в 16:50
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено в 08:32
Политика
Российский самолет пролетел над Украиной
Российским самолетам запрещено заходить в воздушное пространство Украины с 2015 года. Аналогичный запрет введен в России.
Обновлено в 02:23
Политика
Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским
Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что президенту страны Реджепу Эрдогану надо признать Крым российской территорией.
Обновлено в 16:09
Армия и оружие
ПНС Ливии согласилось на перемирие на время Курбан-байрама
Президентский совет ливийского правительства нацсогласия согласился на перемирие на время празднования Ид аль-Адха (Курбан-байрама), говорится в пресс-релизе ПНС, которым располагает РИА Новости.
Обновлено в 19:08
Происшествия
Пенсионерка сутки отпугивала медведя рычанием в хабаровской тайге
В Хабаровском крае 83-летняя женщина отправилась в лес за грибами и попала в трясину.
Обновлено вчера в 05:38
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Экономика
Мутко: объем строящегося по старой схеме жилья сдерживает рост цен при переходе на эскроу
Объем жилья, строящегося в настоящее время по старой модели, сдерживает рост цен на первичном рынке на фоне перехода застройщиков на проектное финансирование и эскроу-счета.
Обновлено в 12:03
Культура
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 14:32
Экономика
В Госдуме предложили накормить Китай российскими продуктами
Депутаты Госдумы обратились к правительству с предложением поддержать экспансию российских сельскохозяйственных производителей на китайский рынок в условиях экономической войны КНР с США, копия соответствующего письма комиссии нижней палаты по правовому обеспечению развития организаций ОПК имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:22
Шоу-бизнес
Андрей Малахов рассказал о борьбе Аллы Вербер с раком
Телеведущий Андрей Малахов в эфире своей передачи «Прямой эфир» рассказал о том, как фешен-директор ЦУМа Алла Вербер долгие годы боролась с раком крови.
Обновлено в 12:09
Общество
Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне
Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено в 13:09
Общество
Минкульт предложил наказывать за незаконную съемку в кинотеатрах
Министерство культуры России предложило ввести административную ответственность за незаконную съемку в кинотеатрах.
Обновлено в 11:27
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено в 19:50
Наука
7 продуктов, которые действительно делают нас глупее
Исследование, проведенное в 2017 году, подтвердило прямую связь между регулярным употребление масла с высоким содержанием жирной кислоты омега-6 (подсолнечное и рапсовое масло в списке) и повышенным риском развития нарушений памяти болезни Альцгеймера.
Обновлено в 07:08
Общество
ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день митинга в Москве
В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
Обновлено в 07:12
Наука
Комары чаще всего кусают людей с первой группой крови
Ученые из Сибирского государственного медицинского университета выяснили, люди с какой группой крови больше всего подвержены укусам комаров.
Обновлено в 06:45
Авто
Mazda CX-5 вошел в топ-25 российских бестселлеров
Mazda CX-5 в июле вошел в топ-25 российских бестселлеров и остается самым продаваемым автомобилей компании.
Обновлено в 10:34
Политика
На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии
На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.
Обновлено в 03:36
Футбол
Заместитель главы селекционной службы футбольного клуба «Спартак» Аверьянов покинул пост
Александр Аверьянов покинул пост заместителя главы селекционной службы московского футбольного клуба "Спартак".
Обновлено в 20:07
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Вилли Токаревым
Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30