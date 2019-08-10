Футбол
ЦСКА внес в заявку 15-летнего голкипераBookmaker-ratings.ru 01:09
Московский ЦСКА заявил для участия в матчах Российской Премьер-Лиги 15-летнего вратаря Владислава Торопа. Голкипер является самым молодым игроком РПЛ в сезоне-2019/20.
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15-летний вратарь ЦСКА стал самым молодым футболистом РПЛ-2019/20. Он уже выше Акинфеева
Sport24.ruвчера в 17:01
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