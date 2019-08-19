Московский ЦСКА включил 15-летнего вратаря Владислава Торопа в заявку команды на матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба красно-синих в Twitter.

ЦСКА включил в заявку на матч со «Спартаком» 15-летнего голкипера

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