Футбол
ЦСКА включил в заявку на матч со «Спартаком» 15-летнего голкипераRT на русском 11:47
Московский ЦСКА включил 15-летнего вратаря Владислава Торопа в заявку команды на матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба красно-синих в Twitter.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:41, Ашберн
Кино
Мультфильм «Angry Birds 2 в кино» возглавил российский прокат
Обновлено в 06:41
Политика
Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина
Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Наука
Найдена связь между использованием эмодзи и частотой половой жизни
Эмодзи в переписке связали с успехом на первом свидании молодых людей, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено в 08:57
Политика
Путин впервые прокомментировал массовые акции в Москве
В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября.
Обновлено в 12:06
Политика
Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев
Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
Обновлено в 03:41
Политика
Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом
Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой, есть погибшие
Три гражданских лица погибли при атаке сирийской авиации на турецкий военный конвой в Идлибе.
Обновлено в 10:23
Кино
Главным претендентом на «Оскар» стал Хоакин Феникс
Главным претендентом на «Оскар» за лучший фильм стала драма «Брачная история» Ноа Баумбака со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в стратосфере
Телеканал «Звезда» опубликовал видео учебных полетов высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено в 01:54
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Экономика
ВТБ и группа «М.Видео-Эльдорадо» подключили оплату по QR-кодам
Группа «М.Видео-Эльдорадо» и банк ВТБ начинают тестирование оплаты в рамках системы быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении группы.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Мэр Екатеринбурга наградил экипаж аварийно севшего А321
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский вручил почетные грамоты, а также модель атомохода "Екатеринбург" членам экипажа аварийно севшего в Подмосковье самолета А321, сообщает мэрия.
Обновлено в 10:09
Экономика
Акции «Лукойла» подорожали на 5,06% на фоне новостей о buy back
Ранее "Лукойл" сообщил, что в рамках программы buy back выкупит акции по цене 5,45 тыс. рублей за бумагу до 28 августа.
Обновлено в 11:17
Футбол
Арбитр Матюнин признал ошибку в матче с «Зенитом»
Напомним, что главный тренер петербуржцев Сергей Семак попросил в Instagram прощения у судей за резкость после матча «Зенита» с «Ахматом».
Обновлено в 09:36
Происшествия
США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
Разведка США полагала, что при взрыве на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года сразу погибли или получили смертельные дозы облучения примерно 100 человек.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Ребенок с отцом утонули на глазах у матери на популярном туристическом курорте
Медики попытались реанимировать ребенка, однако их усилия были безуспешны. Позже его мать обнаружила, что ее 29-летний супруг также исчез.
Обновлено в 11:16
Экономика
Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5%
Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском
Вопреки утверждениям британских исследователей российские военные не участвовали в боях под Иловайском в 2014 году, а танки и другое вооружение, о которых говорят британцы, — трофейные, они были либо отбиты, либо брошены украинскими военными.
Обновлено в 06:19
Экономика
Правительство потратит ₽13 млрд на новые дороги вместо гидроузлов
Вице-премьер Максим Акимов поддержал предложение Росморречфлота перераспределить 12,6 млрд руб. в пользу нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).
Обновлено в 07:27
Единоборства
Макгрегор согласился на очередной поединок с боксёром
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес
Актёр Дуэйн «Скала» Джонсон женился
Шоумен и актёр Дуэйн «Скала» Джонсон связал себя узами брака с певицей Лорен Хашиан.
Обновлено в 08:42
Политика
Путин заявил об отсутствии угрозы из-за взрыва в Северодвинске
Президент России Владимир Путин заявил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после аварии на военном полигоне под Северодвинском нет.
Обновлено в 12:14
Экономика
Qiwi допустил продажу Рокетбанка
Платежный сервис Qiwi изучит возможность полной или частичной продажи Рокетбанка, сообщается в квартальном отчете Qiwi по МСФО.
Обновлено в 09:24
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46
Гаджеты
OnePlus 7T и 7T Pro представят уже в конце сентября
Многочисленные слухи твердят, что вскоре компания OnePlus представит смартфоны OnePlus 7T и 7T Pro.
Обновлено в 08:44
Финансы
Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей
В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.
Обновлено в 09:36
Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
Обновлено вчера в 12:39