Футбол

ЦСКА включил в заявку на матч со «Спартаком» 15-летнего голкипераRT на русском 11:47

Спартак — ЦСКА
сегодня
в 13:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Московский ЦСКА включил 15-летнего вратаря Владислава Торопа в заявку команды на матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба красно-синих в Twitter.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

15-летний вратарь попал в заявку ЦСКА на матч со «Спартаком»

Советский спорт11:30

ЦСКА внес 15-летнего вратаря Торопа в заявку на матч со «Спартаком»

Sport24.ru11:20

15-летний вратарь вошел в заявку ЦСКА на дерби со «Спартаком»

ProstoProSport11:11

ЦСКА заявил 15-летнего вратаря Торопа на матч со «Спартаком»

Sports.ru11:36

ЦСКА включил 15-летнего голкипера в заявку на матч со «Спартаком»

Чемпионат11:28

«Ничего необычного». ЦСКА включит в заявку на матч со «Спартаком» 15-летнего вратаря

Спорт-Экспресс11:13

ЦСКА заявил 15-летнего Влада на дерби со «Спартаком»

Спорт день за днем11:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:41, Ашберн
Кино

Мультфильм «Angry Birds 2 в кино» возглавил российский прокат

Обновлено в 06:41
Политика

Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина

Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Наука

Найдена связь между использованием эмодзи и частотой половой жизни

Эмодзи в переписке связали с успехом на первом свидании молодых людей, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено в 08:57
Политика

Путин впервые прокомментировал массовые акции в Москве

В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября.
Обновлено в 12:06
Политика

Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев

Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
Обновлено в 03:41
Политика

Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом

Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка

Обновлено в 11:21
Армия и оружие

Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой, есть погибшие

Три гражданских лица погибли при атаке сирийской авиации на турецкий военный конвой в Идлибе.
Обновлено в 10:23
Кино

Главным претендентом на «Оскар» стал Хоакин Феникс

Главным претендентом на «Оскар» за лучший фильм стала драма «Брачная история» Ноа Баумбака со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие

Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в стратосфере

Телеканал «Звезда» опубликовал видео учебных полетов высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено в 01:54
Происшествия

В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой

Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Экономика

ВТБ и группа «М.Видео-Эльдорадо» подключили оплату по QR-кодам

Группа «М.Видео-Эльдорадо» и банк ВТБ начинают тестирование оплаты в рамках системы быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении группы.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Мэр Екатеринбурга наградил экипаж аварийно севшего А321

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский вручил почетные грамоты, а также модель атомохода "Екатеринбург" членам экипажа аварийно севшего в Подмосковье самолета А321, сообщает мэрия.
Обновлено в 10:09
Экономика

Акции «Лукойла» подорожали на 5,06% на фоне новостей о buy back

Ранее "Лукойл" сообщил, что в рамках программы buy back выкупит акции по цене 5,45 тыс. рублей за бумагу до 28 августа.
Обновлено в 11:17
Футбол

Арбитр Матюнин признал ошибку в матче с «Зенитом»

Напомним, что главный тренер петербуржцев Сергей Семак попросил в Instagram прощения у судей за резкость после матча «Зенита» с «Ахматом».
Обновлено в 09:36
Происшествия

США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

Разведка США полагала, что при взрыве на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года сразу погибли или получили смертельные дозы облучения примерно 100 человек.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Ребенок с отцом утонули на глазах у матери на популярном туристическом курорте

Медики попытались реанимировать ребенка, однако их усилия были безуспешны. Позже его мать обнаружила, что ее 29-летний супруг также исчез.
Обновлено в 11:16
Происшествия

В Нижегородской области ищут пропавшую в лесу пятилетнюю девочку

Обновлено в 02:22
Экономика

Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5%

Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".
Обновлено в 02:42
Армия и оружие

Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском

Вопреки утверждениям британских исследователей российские военные не участвовали в боях под Иловайском в 2014 году, а танки и другое вооружение, о которых говорят британцы, — трофейные, они были либо отбиты, либо брошены украинскими военными.
Обновлено в 06:19
Экономика

Правительство потратит ₽13 млрд на новые дороги вместо гидроузлов

Вице-премьер Максим Акимов поддержал предложение Росморречфлота перераспределить 12,6 млрд руб. в пользу нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).
Обновлено в 07:27
Единоборства

Макгрегор согласился на очередной поединок с боксёром

Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес

Актёр Дуэйн «Скала» Джонсон женился

Шоумен и актёр Дуэйн «Скала» Джонсон связал себя узами брака с певицей Лорен Хашиан.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие

Штурмовики сели на поле рядом с трассой М-4 в Ростовской области

Обновлено в 10:40
Политика

Путин заявил об отсутствии угрозы из-за взрыва в Северодвинске

Президент России Владимир Путин заявил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после аварии на военном полигоне под Северодвинском нет.
Обновлено в 12:14
Экономика

Qiwi допустил продажу Рокетбанка

Платежный сервис Qiwi изучит возможность полной или частичной продажи Рокетбанка, сообщается в квартальном отчете Qiwi по МСФО.
Обновлено в 09:24
Политика

Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46
Гаджеты

OnePlus 7T и 7T Pro представят уже в конце сентября

Многочисленные слухи твердят, что вскоре компания OnePlus представит смартфоны OnePlus 7T и 7T Pro.
Обновлено в 08:44
Финансы

Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей

В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.
Обновлено в 09:36
Политика

Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России

Обновлено вчера в 12:39
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное