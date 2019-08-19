ЦСКА включил 15-летнего голкипера Влада Торопа в заявку команды на матч 6-го тура РПЛ против «Спартака». Пресс-служба армейского клуба сообщила об этом на своей странице в Twitter.

ЦСКА включил 15-летнего вратаря в заявку на дерби со «Спартаком»

Спорт день за днем

Политика Зеленский уволил губернатора Николаевской области Отмечается, что новым указом украинский глава уволил врио главы Николаевской области Вячеслава Боня.

Политика Медведев заявил о репутационных издержках России из-за ЧП с «Дружбой» Инцидент с загрязнением нефти в трубопроводной системе "Дружба" нанес ущерб имиджу страны, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Армия и оружие США испытали запрещённую ДРСМД ракету В США провели лётные испытания крылатой ракеты, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) — её дальность превышает 500 км. Об этом говорится в сообщении Пентагона.

Финансы Курс доллара: Сбербанк сделал прогноз на фоне резкого падения рубля На прошлой неделе курс рубля ослаб, а причиной тому стало ухудшение внешнего фона, которое приводило к продажам валют развивающихся стран и укреплению доллара, говорится в отчете Сбербанка.

Игры Создатели Need for Speed Heat показали дебютный геймплей Разработчики новой части гоночной серии Need for Speed с подзаголовком Heat на церемонии открытия gamescom 2019 показали дебютный ролик игрового процесса.

Хоккей Владимир Тарасенко презентовал в Новосибирске Кубок Стэнли Во время борьбы за Кубок Стэнли у Владимира Тарасенко родился третий сын.

Политика Путин впервые прокомментировал массовые акции в Москве В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября.

Общество В Instagram произошел массовый сбой Сбой в работе Instagram наблюдается сегодня по всему миру, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Авто Цены на Aurus Senat упали на 10 млн рублей Российский бренд представительских автомобилей Aurus совсем скоро приступит к официальным продажам двух моделей – седана Senat S600 и лимузина Senat L700.

Происшествия На северо-востоке Сирии неизвестные подорвали здание больницы Здание больницы в сирийской провинции Хасеке на северо-востоке страны обрушилось в результате подрыва с помощью дистанционно управляемых взрывных устройств, сообщает проправительственная газета al-Watan.

Политика Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.

Футбол Суд рассмотрит прошение Мамаева и Кокорина об УДО 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к полутора годам колонии, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к году и пяти месяцам.

Политика Путин заявил об отсутствии угрозы после взрыва под Северодвинском Президент России Владимир Путин заявил, что угрозы превышения радиационного фона после аварии в Архангельской области нет.

Технологии «ВКонтакте» назначил операционного директора С 2017 года пост операционного директора «ВКонтакте» был свободен, ранее его занимал сам Андрей Рогозов.

Происшествия Мужчина забыл о жене после падения на свадьбе В Шотландии мужчина упал в день своей свадьбы и оказался в коме. Об этом сообщает Scottish Daily Record.

Политика Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.

Происшествия Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.

Футбол Войцех Ковалевски: «В дерби лучшими были Джикия и Жиго» Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски поделился своим мнение о матче 6-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1). Он отметил игру вратаря и защитников.

Экономика ЦБ: перевод судебных споров в Россию противоречит конституции В Центробанке считают, что законопроект, который позволит попавшим под санкции российским компаниям переводить судебные споры с иностранными контрагентами в РФ, противоречит статье 15 конституции.

Политика На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК, входит в состав Генпрокуратуры Украины) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.

Происшествия «Уральские авиалинии» начали выплаты пассажирам севшего в поле A321 Авиакомпания «Уральские авиалинии» начала выплаты компенсаций пассажирам авиалайнера A321, совершившего 15 августа жесткую посадку в поле рядом с аэропортом Жуковский.

Общество Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.

Технологии Н.Давыдов и М.Тавер вложили в ГРР-стартап $2,5 млн Фонд Николая Давыдова и Михаила Тавера Gagarin Capital и Y Combinator инвестировали 2,5 млн долларов в геологоразведочный стартап Earth AI, сообщает портал Rusbase со ссылкой на представителя Gagarin Capital.