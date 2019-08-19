Футбол

ЦСКА включил 15-летнего вратаря в заявку на дерби со «Спартаком»РБК 12:11

Спартак — ЦСКА
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
22′
Дмитрий Ефремов
Такума Нисимура
Джордан Ларссон
36′
Самуэль Жиго
59′
68′
Марио Фернандес
71′
Хердюр Магнуссен
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
72′
Самуэль Жиго
79′
80′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
87′
Такума Нисимура
Яка Бийол
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
88′
90′+5′
Кирилл Набабкин
ЦСКА включил 15-летнего голкипера Влада Торопа в заявку команды на матч 6-го тура РПЛ против «Спартака». Пресс-служба армейского клуба сообщила об этом на своей странице в Twitter.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ЦСКА заявил на дерби 15-летнего вратаря. Так рано к основе не подпускали даже Акинфеева

Спорт-Экспресс15:45

ЦСКА заявил 15-летнего вратаря Торопа на матч со «Спартаком»

Sports.ru11:36

ЦСКА внес 15-летнего вратаря Торопа в заявку на матч со «Спартаком»

Sport24.ru11:20

ЦСКА заявил 15-летнего Влада на дерби со «Спартаком»

Спорт день за днем11:36

15-летний вратарь попал в заявку ЦСКА на матч со «Спартаком»

Советский спорт11:30

ЦСКА включил 15-летнего голкипера в заявку на матч со «Спартаком»

Чемпионат11:28

15-летний вратарь вошел в заявку ЦСКА на дерби со «Спартаком»

ProstoProSport11:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 17:21, Ашберн
Политика

Зеленский уволил губернатора Николаевской области

Отмечается, что новым указом украинский глава уволил врио главы Николаевской области Вячеслава Боня.
Обновлено в 14:57
Политика

Медведев заявил о репутационных издержках России из-за ЧП с «Дружбой»

Инцидент с загрязнением нефти в трубопроводной системе "Дружба" нанес ущерб имиджу страны, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие

США испытали запрещённую ДРСМД ракету

В США провели лётные испытания крылатой ракеты, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) — её дальность превышает 500 км. Об этом говорится в сообщении Пентагона.
Обновлено в 17:10
Финансы

Курс доллара: Сбербанк сделал прогноз на фоне резкого падения рубля

На прошлой неделе курс рубля ослаб, а причиной тому стало ухудшение внешнего фона, которое приводило к продажам валют развивающихся стран и укреплению доллара, говорится в отчете Сбербанка.
Обновлено в 12:24
Игры

Создатели Need for Speed Heat показали дебютный геймплей

Разработчики новой части гоночной серии Need for Speed с подзаголовком Heat на церемонии открытия gamescom 2019 показали дебютный ролик игрового процесса.
Обновлено в 14:23
Хоккей

Владимир Тарасенко презентовал в Новосибирске Кубок Стэнли

Во время борьбы за Кубок Стэнли у Владимира Тарасенко родился третий сын.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце рассказала, чем Павел Прилучный бесит ее в отпуске

Актриса Агата Муцениеце рассказала, почему ее раздражает Павел Прилучный.
Обновлено в 12:39
Политика

Путин впервые прокомментировал массовые акции в Москве

В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября.
Обновлено в 12:06
Общество

В Instagram произошел массовый сбой

Сбой в работе Instagram наблюдается сегодня по всему миру, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 09:08
Футбол

Владелец «Спартака» Федун поздравил команду с победой в дерби

Обновлено в 16:47
Авто

Цены на Aurus Senat упали на 10 млн рублей

Российский бренд представительских автомобилей Aurus совсем скоро приступит к официальным продажам двух моделей – седана Senat S600 и лимузина Senat L700.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия

На северо-востоке Сирии неизвестные подорвали здание больницы

Здание больницы в сирийской провинции Хасеке на северо-востоке страны обрушилось в результате подрыва с помощью дистанционно управляемых взрывных устройств, сообщает проправительственная газета al-Watan.
Обновлено в 16:19
Политика

Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом

Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.
Обновлено в 06:52
Футбол

Суд рассмотрит прошение Мамаева и Кокорина об УДО

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к полутора годам колонии, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к году и пяти месяцам.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие

Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой

Обновлено в 07:40
Происшествия

Пропавшую пятилетнюю девочку ищут в Нижегородской области

Обновлено вчера в 14:57
Политика

Путин заявил об отсутствии угрозы после взрыва под Северодвинском

Президент России Владимир Путин заявил, что угрозы превышения радиационного фона после аварии в Архангельской области нет.
Обновлено в 13:08
Технологии

«ВКонтакте» назначил операционного директора

С 2017 года пост операционного директора «ВКонтакте» был свободен, ранее его занимал сам Андрей Рогозов.
Обновлено в 14:54
Происшествия

Мужчина забыл о жене после падения на свадьбе

В Шотландии мужчина упал в день своей свадьбы и оказался в коме. Об этом сообщает Scottish Daily Record.
Обновлено в 15:18
Политика

Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев

Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении

Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Футбол

Войцех Ковалевски: «В дерби лучшими были Джикия и Жиго»

Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски поделился своим мнение о матче 6-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1). Он отметил игру вратаря и защитников.
Обновлено в 15:56
Экономика

ЦБ: перевод судебных споров в Россию противоречит конституции

В Центробанке считают, что законопроект, который позволит попавшим под санкции российским компаниям переводить судебные споры с иностранными контрагентами в РФ, противоречит статье 15 конституции.
Обновлено в 02:50
Политика

На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту

Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК, входит в состав Генпрокуратуры Украины) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 07:16
Происшествия

«Уральские авиалинии» начали выплаты пассажирам севшего в поле A321

Авиакомпания «Уральские авиалинии» начала выплаты компенсаций пассажирам авиалайнера A321, совершившего 15 августа жесткую посадку в поле рядом с аэропортом Жуковский.
Обновлено в 07:44
Общество

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Технологии

Н.Давыдов и М.Тавер вложили в ГРР-стартап $2,5 млн

Фонд Николая Давыдова и Михаила Тавера Gagarin Capital и Y Combinator инвестировали 2,5 млн долларов в геологоразведочный стартап Earth AI, сообщает портал Rusbase со ссылкой на представителя Gagarin Capital.
Обновлено в 10:58
Игры

[gamescom 2019] Какие игры появятся в Google Stadia

Подтверждено около 30 игр, которые появятся в ноябре 2019 года.
Обновлено в 14:10
Транспорт

Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань

Обновлено вчера в 17:25
Футбол

«МЮ» упустил победу в матче чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном»

"Манчестер Юнайтед" в гостях сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" в матче второго тура чемпионата Англии по футболу.
Обновлено в 17:07
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное