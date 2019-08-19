ЦСКА включил 15-летнего голкипера Влада Торопа в заявку команды на матч 6-го тура РПЛ против «Спартака». Пресс-служба армейского клуба сообщила об этом на своей странице в Twitter.

ЦСКА включил 15-летнего вратаря в заявку на дерби со «Спартаком»

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