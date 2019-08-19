Футбол
ЦСКА включил 15-летнего вратаря в заявку на дерби со «Спартаком»РБК 12:11
|22′
Дмитрий Ефремов
Такума Нисимура
Джордан Ларссон
|36′
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
38
Ещенко
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
10
Бакаев
47
Зобнин
8
Тил
7
Гулиев
23
Ларссон
20
Шюррле
35
Акинфеев
14
Набабкин
23
Магнуссон
78
Дивеев
2
Фернандес
7
Ахметов
20
Кучаев
98
Обляков
8
Влашич
9
Чалов
19
Нисимура
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
ЦСКА включил 15-летнего голкипера Влада Торопа в заявку команды на матч 6-го тура РПЛ против «Спартака». Пресс-служба армейского клуба сообщила об этом на своей странице в Twitter.
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