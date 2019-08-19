Футбол

ЦСКА включил 15-летнего вратаря в заявку на дерби со «Спартаком»РБК 12:11

Спартак — ЦСКА
0 – 0
2-й тайм
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
22′
Дмитрий Ефремов
Такума Нисимура
Джордан Ларссон
36′
ЦСКА включил 15-летнего голкипера Влада Торопа в заявку команды на матч 6-го тура РПЛ против «Спартака». Пресс-служба армейского клуба сообщила об этом на своей странице в Twitter.
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