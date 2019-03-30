Футбол
ЦСКА вернет Влашича обратно в «Эвертон»Вести.Ru 02:18
Московский ЦСКА в ближайшее трансферное окно вернет арендованного нападающего Николу Влашича обратно в "Эвертон". Представители английского клуба намерены вернуть хорвата из аренды поскольку тренерский штаб "ирисок" рассчитывает на игрока в следующем сезоне.
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