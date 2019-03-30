Футбол

ЦСКА вернет Влашича обратно в «Эвертон»Вести.Ru 02:18

Московский ЦСКА в ближайшее трансферное окно вернет арендованного нападающего Николу Влашича обратно в "Эвертон". Представители английского клуба намерены вернуть хорвата из аренды поскольку тренерский штаб "ирисок" рассчитывает на игрока в следующем сезоне.
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«Эвертон» намерен летом забрать Влашича у ЦСКА

Sport24.ru01:31

СМИ: Влашич по окончании сезона вернется в «Эвертон»

Спорт-Экспресс02:07

СМИ: «Эвертон» летом намерен вернуть Влашича

Матч ТВ02:05

«Эвертон» планирует вернуть из аренды хавбека ЦСКА Влашича

Газета.Ru01:37

«Эвертон» рассчитывает на Влашича в следующем сезоне

Чемпионат02:19

«Эвертон» летом планирует вернуть Влашича

Советский спорт01:15

«Эвертон» летом планирует вернуть Влашича из аренды в ЦСКА

Sports.ru01:05
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:15, Ашберн
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Причиной катастрофы эфиопского лайнера Boeing 737 Max 8 могла стать ошибка в системе MCAS (система улучшения характеристик маневренности).
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Пять человек погибли и еще трое пострадали в результате взрыва на фабрике на востоке Китая.
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Хорватский футболист
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