Футбол

ЦСКА в рекордный 18-й раз подряд выступит в еврокубкахЕвро-футбол.ру 04:19

После 29 туров РПЛ столичный ЦСКА гарантировал себе попадание в первую пятерку и выход в Лигу Европы. Как передает пресс-служба клуба, "армейцы" в 18-й раз подряд выступят в еврокубках, что является рекордным показателем для российских команд.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦСКА в рекордный 18-й раз подряд сыграет в еврокубках

Чемпионат03:18

ЦСКА в 18-й раз подряд сыграет в еврокубках

Спорт-Экспрессвчера в 11:52

ЦСКА сыграет в еврокубках в 18-й раз подряд. Это рекорд для российских клубов

Sport24.ruвчера в 21:51

ЦСКА в 18-й раз подряд сыграет в еврокубках

Soccer.ruвчера в 12:53

ЦСКА в 18-й раз подряд примет участие в еврокубках

Sportbox.RUвчера в 12:22

ЦСКА в 18-й раз подряд примет участие в еврокубках

Матч ТВвчера в 12:22

ПФК ЦСКА установил рекорд российских клубов по количеству сезонов в еврокубках подряд

RT на русском01:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 06:37, Ашберн
Политика

Ляшко вступил в перепалку с Зеленским во время инаугурации

Обновлено в 05:06
Политика

Соратника Порошенко увезли с инаугурации Зеленского на скорой

Как соратник Порошенко чувствует себя сейчас, пока не известно.
Обновлено в 06:21
Политика

Владимир Зеленский стал президентом Украины

Слипачук вручила Зеленскому удостоверение президента Украины, а Шаптала - символы президентской власти - печать и булаву, а также надела на него нагрудный знак президента - орденскую цепь с гербовыми медальонами.
Обновлено в 03:21
Общество

В России меняют правила сдачи ЕГЭ

Правила сдачи Единого государственного экзамена для школьников восьми регионов России в этом году изменятся.
Обновлено вчера в 22:33
Политика

Песков назвал процент выполненных поручений Путина

86% из 17,5 тысячи поручений президента России Владимира Путина с 2012 по 2019 год выполнено.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Защита Кокорина обжаловала приговор

Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал РИА Новости, что Александр Кокорин, по словам футболиста, в случае если апелляционная инстанция оставит приговор в силе, хотел бы отбывать наказание в Белгородской области, откуда он родом.
Обновлено в 05:32
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о намерении прекратить огонь в Донбассе и вернуть Крым.
Обновлено в 05:57
Общество

До 87% бедных россиян получают помощь в регионах, где начался проект борьбы с бедностью

Мерами социальной поддержки охвачено от 64% до 87% граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума в регионах, в которых проходит пилотный проект по анализу причин бедности.
Обновлено в 04:46
Происшествия

В Домодедово пьяного дебошира доставили в полицию на кресле-каталке

Обновлено в 03:10
Здоровье

Плоды реформы. В России за год стало на 242 ФАП меньше

ФАП, требующих капитального ремонта, стало на 20,5% меньше, но при этом число ФП, нуждающихся в этом, выросло на 33,5%.
Обновлено в 03:51
Авто

Mercedes-Benz представил самый безопасный автомобиль в мире

Концепт-кар Experimental Sicherheits Fahrzeugs (ESF) разработан на базе Mercedes-Benz GLE.
Обновлено в 05:17
Здоровье

ФАС поддержала продажу крепкого алкоголя с 21 года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит рисков в случае принятия законопроекта о запрете на продажу крепкой алкогольной продукции (более 16,5%) лицам младше 21 года.
Обновлено в 05:00
Политика

Белоруссия заявила о готовности возобновить транзит нефти по «Дружбе»

Белоруссия готова возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», сообщили 20 мая в пресс-службе госконцерна «Белнефтехим».
Обновлено в 05:33
Происшествия

Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель

Обновлено в 04:50
Гаджеты

Microsoft провалилась: Пользователи отказываются от ПК из-за обновления Windows 10

Обновление Windows 10 зависает и заставляет пользователей «выбросить компьютер».
Обновлено вчера в 12:34
Политика

Песков прокомментировал работу полиции по борьбе с коррупцией

Сотрудники ФСБ в результате изъяли крупную сумму денег, ювелирные украшения и коллекцию роскошных часов.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Умер избитый в Магнитогорске журналист

Ночью 20 мая скончался журналист Михаил Скуридин, которого в ходе дорожного конфликта в Магнитогорске (Челябинская область) избил неустановленный мужчина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 00:25
Политика

Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия

Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Здоровье

Названы самые опасные болезни без симптомов

Медики перечислили серьезные заболевания, которые зачастую протекают почти бессимптомно.
Обновлено вчера в 23:53
Общество

Памятник Ленину в Екатеринбурге отмыли от надписей про Москву и Путина

В Екатеринбурге сегодня, 20 мая, на постаменте памятника Ленину на площади 1905 года появились оскорбительные надписи про Путина и Москву.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Экстренные службы проверяют сведения об угрозе взрыва в школе в Москве

Сотрудники экстренных служб проверяют информацию об угрозе взрыва в школе в столичном районе Отрадное.
Обновлено в 05:15
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Кино

В финальной серии «Игры престолов» нашли новый киноляп

Поклонники популярного телесериала "Игра престолов" заметили в финальной серии саги ещё один объект, который не должен был попасть в кадр, — бутылку с водой.
Обновлено в 05:02
Экономика

Производство золота в России за январь-март увеличилось на 12,6%

Производство золота в России за январь - март 2019 года увеличилось на 12,6% и составило 58,12 тонн (за январь - март 2018 - 51,61 тонн), сообщает Минфин РФ.
Обновлено в 06:28
Музыка

Мадонна спела две песни на «Евровидении»

Певица Мадонна представила на конкурсе "Евровидение" свою новую песню Future. Композиция создана в сотрудничестве с рэпером Quavo.
Обновлено вчера в 02:40
Футбол

Головин включён в символическую сборную 37-го тура Лиги 1

Авторитетное издание L' Equipe составило символическую сборную 37-го тура Лиги 1.
Обновлено в 03:31
Политика

Активисты Greenpeace заблокировали штаб-квартиру BP в Лондоне

Активисты международной экологической организации Greenpeace в понедельник забаррикадировали входы в штаб-квартиру нефтегазовой корпорации BP в Лондоне.
Обновлено в 03:30
Авто

Как дважды разрушенное предприятие Воронежа стало обслуживать Сергея Шойгу

Кстати, в момент торжества на 9 мая на кабриолете, где стоял генерал армии, уже были шины, произведенные именно в Воронеже.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

Бывший зять Шакро Молодого обложил данью заключенных по всей России

Бывший зять главного криминального авторитета России Захария Калашова (Шакро Молодой) Реваз Кахманов (Резо Лоткинский) обложил данью наиболее обеспеченных заключенных в тюрьмах нескольких регионов России.
Обновлено в 04:25
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное