Футбол
ЦСКА в рекордный 18-й раз подряд выступит в еврокубкахЕвро-футбол.ру 04:19
После 29 туров РПЛ столичный ЦСКА гарантировал себе попадание в первую пятерку и выход в Лигу Европы. Как передает пресс-служба клуба, "армейцы" в 18-й раз подряд выступят в еврокубках, что является рекордным показателем для российских команд.
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ЦСКА сыграет в еврокубках в 18-й раз подряд. Это рекорд для российских клубов
Sport24.ruвчера в 21:51
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 06:37, Ашберн
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