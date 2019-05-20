ЦСКА в рекордный 18-й раз подряд выступит в еврокубкахЕвро-футбол.ру 04:19

После 29 туров РПЛ столичный ЦСКА гарантировал себе попадание в первую пятерку и выход в Лигу Европы. Как передает пресс-служба клуба, "армейцы" в 18-й раз подряд выступят в еврокубках, что является рекордным показателем для российских команд.

ЦСКА в рекордный 18-й раз подряд выступит в еврокубках

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