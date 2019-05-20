Футбол

ЦСКА в рекордный 18-й раз подряд сыграет в еврокубкахЧемпионат 03:18

Московский ЦСКА по итогам 29-го тура Российской Премьер-Лиги гарантировал себе попадание в первую пятёрку и участие в Лиге Европы. Как сообщает официальный сайт «армейского» клуба, ЦСКА в 18-й раз подряд сыграет в еврокубках, что является рекордным показателем для российских клубов.
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ЦСКА в 18-й раз подряд примет участие в еврокубках

Sportbox.RUвчера в 12:22

ПФК ЦСКА установил рекорд российских клубов по количеству сезонов в еврокубках подряд

RT на русском01:47

ЦСКА сыграет в еврокубках в 18-й раз подряд. Это рекорд для российских клубов

Sport24.ruвчера в 21:51

ЦСКА в 18-й раз подряд сыграет в еврокубках

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ЦСКА в рекордный 18-й раз подряд сыграет в еврокубках

Чемпионат03:18

ЦСКА в 18-й раз подряд примет участие в еврокубках

Матч ТВвчера в 12:22

ЦСКА в 18-й раз подряд сыграет в еврокубках

Спорт-Экспрессвчера в 11:52
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