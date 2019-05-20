Футбол

ЦСКА в рекордный 18-й раз подряд сыграет в еврокубкахЧемпионат 03:18

Московский ЦСКА по итогам 29-го тура Российской Премьер-Лиги гарантировал себе попадание в первую пятёрку и участие в Лиге Европы. Как сообщает официальный сайт «армейского» клуба, ЦСКА в 18-й раз подряд сыграет в еврокубках, что является рекордным показателем для российских клубов.
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ЦСКА в 18-й раз подряд примет участие в еврокубках

Sportbox.RUвчера в 12:22

ПФК ЦСКА установил рекорд российских клубов по количеству сезонов в еврокубках подряд

RT на русском01:47

ЦСКА сыграет в еврокубках в 18-й раз подряд. Это рекорд для российских клубов

Sport24.ruвчера в 21:51

ЦСКА в 18-й раз подряд сыграет в еврокубках

Soccer.ruвчера в 12:53

ЦСКА в рекордный 18-й раз подряд сыграет в еврокубках

Чемпионат03:18

ЦСКА в 18-й раз подряд примет участие в еврокубках

Матч ТВвчера в 12:22

ЦСКА в 18-й раз подряд сыграет в еврокубках

Спорт-Экспрессвчера в 11:52
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Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы

Ранее "Коммерсант" написал о росте случаев хищения средств у клиентов Сбербанка с помощью банкоматов.
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Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»

Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».
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Политика

Депутаты гордумы и Госдумы обсудят протесты в Екатеринбурге

На встречу приехали члены комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
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Происшествия

Третьяковка получила стол-трансформер для реставрации картины Репина

Картина Репина пострадала от рук вандала в мае 2018 года.
Обновлено в 07:32
Происшествия

В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике

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Кино

Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов»

Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.
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Okko покажет на смарт-ТВ Samsung голливудские фильмы в 4К HDR

Владельцы смарт-ТВ Samsung получили доступ к самой большой в России коллекции голливудских фильмов в в 4К HDR на три месяца раньше владельцев других платформ Smart TV, в сообщении Samsung.
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Политика

Парубий повеселился на инаугурации Зеленского

Спикер Рады Андрей Парубий назвал «веселой» состоявшуюся 20 мая инаугурацию Владимира Зеленского, которая прошла в стенах парламента, передает «112 Украина».
Обновлено в 09:00
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СМИ сообщили о минировании школ и колледжей в Москве

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Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков

Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
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МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
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Футбол

«Краснодар» объявил о трансфере бразильца Кайо

Кайо выступает на позиции опорного полузащитника. Ранее 23-летний бразилец выступал на родине за «Санта-Клару».
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Медведев расширил территории опережающего развития «Курилы»

В границы территории опережающего развития (ТОР) «Курилы» включили 14 новых земельных участков на островах Шикотан и Парамушир.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор суда по делу Кокорина и Мамаева

Пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников рассказал, что прокуратура обжаловала приговор по делу об инциденте с участием футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла и Александра Протасовицкого.
Обновлено в 08:41
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Захар Прилепин избил поэта из Владивостока

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Политика

Лавров прокомментировал инаугурационную речь Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал инаугурационную речь вступившего в должность президента Украины Владимира Зеленского.
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Политика

Зеленский попросил журналистов обращаться к нему просто по имени

Владимир Зеленский, который сегодня вступил в должность президента Украины, попросил представителей СМИ обращаться к нему по имени.
Обновлено в 08:55
Политика

Политолог оценил выступление Зеленского в Верховной раде

Ранее решение Владимира Зеленского распустить Верховную раду оценила фракция «Батькивщина» экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
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Звезды «Людей Икс» полюбили московское метро и Красную площадь после заката

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Энергетика

Total и Eni отказались платить за загрязненную российскую нефть

Французская нефтяная компания Total и итальянская Eni заморозила платежи за российскую нефть, поступающую по трубопроводу «Дружба», сообщает Reuters.
Обновлено в 09:08
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На Украине опубликовали декларацию о доходах Зеленского за 2018 год

Обновлено в 09:17
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