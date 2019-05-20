ЦСКА в рекордный 18-й раз подряд сыграет в еврокубкахЧемпионат 03:18

Московский ЦСКА по итогам 29-го тура Российской Премьер-Лиги гарантировал себе попадание в первую пятёрку и участие в Лиге Европы. Как сообщает официальный сайт «армейского» клуба, ЦСКА в 18-й раз подряд сыграет в еврокубках, что является рекордным показателем для российских клубов.

ЦСКА в рекордный 18-й раз подряд сыграет в еврокубках

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