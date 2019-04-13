Футбол

ЦСКА в меньшинстве проиграл «Оренбургу»News.ru вчера в 09:00

ЦСКА — Оренбург
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Иван Обляков
14′
15′
Денис Попович
18′
Адессойе Ойеволе
Марио Фернандес
19′
24′
Алексей Сутормин
Марио Фернандес
25′
31′
Даниэль Мишкич
Абель Эрнандес
32′
54′
Джордже Деспотович
Абель Эрнандес
Такума Нисимура
64′
69′
Андрей Малых
Георгий Щенников
Дмитрий Ефремов
72′
Такума Нисимура
73′
75′
Сергей Бреев
Никита Маляров
79′
Джордже Деспотович
Арнор Сигурдссон
81′
82′
Адессойе Ойеволе
Дмитрий Андреев
Кирилл Набабкин
Хердюр Магнуссен
84′
90′+1′
Алексей Сутормин
Григорий Чиркин
90′+5′
Евгений Фролов
Московский ЦСКА на своём поле проиграл «Оренбургу» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Армейцы» открыли счёт на 14-й минуте, когда Иван Обляков с линии полукруга вместо навеса забросил мяч за спину голкипера Евгения Фролова.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Невероятный гол ЦСКА с центра поля в ворота «Оренбурга». ВИДЕО

Sport.ruвчера в 08:13

ЦСКА в меньшинстве проиграл «Оренбургу» дома (видео)

Советский спортвчера в 08:55

ЦСКА дома уступил «Оренбургу». Армейцы играли в меньшинстве больше часа после удаления Фернандеса

Матч ТВвчера в 08:57

ЦСКА и «Оренбург» выдали ярчайший матч весны. Дерзость Федотова и разыгрывающий Попович – супер

Sports.ruвчера в 12:57

ЦСКА: роковая осечка в борьбе за Лигу чемпионов?

Спорт-Экспрессвчера в 11:10

ЦСКА пропустил три мяча в домашнем матче впервые с сентября 2017 года

Чемпионатвчера в 10:43

ЦСКА — «Оренбург» — 2:3. Видеообзор матча 23-го тура РПЛ

Sport24.ruвчера в 09:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Космос

Прошедшие испытания на МКС часы Omega проданы на аукционе за €52 тыс

Обновлено вчера в 04:13
Культура

Скончалась художница Ксения Успенская

Обновлено вчера в 19:30
Политика

Министр юстиции Германии назвала Россию долговременным партнером

В поддержку укрепления долгосрочных отношений с Россией высказалась в интервью телеканалу RT (немецкая версия) министр юстиции Германии и основной кандидат от партии СДПГ на выборах в Европарламент Катарина Барли.
Обновлено вчера в 07:16
Происшествия

Открывшего стрельбу в Москве правозащитника Пятницкого отпустили

Полиция отпустила члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павла Пятницкого, который был задержан за стрельбу в центре города.
Обновлено вчера в 10:32
Политика

Зеленский объяснил отказ сдавать анализы вместе с Порошенко

Обновлено вчера в 20:37
Политика

Климкин поблагодарил Польшу за отказ пустить российский парусник

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Польшу за решение запретить российскому учебному паруснику "Седов" заходить в свои территориальные воды.
Обновлено вчера в 13:12
Технологии

Noonpost (Египет): почему лето 2019 будет самым тёплым? (NoonPost)

В прошлом году лето было тёплым для всех жителей Земли.
Обновлено вчера в 18:30
Общество

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору рыбных консервов

По данным Роспотребнадзора, среди изъятых из реализации консервов доля рыбной продукции составляет около 10%.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия

МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком

Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Обновлено вчера в 12:57
Кино

Все сезоны «Игры престолов» пересказали в стихах за 4 минуты

В преддверии «Игры престолов» Джеймс Корден хотел посвятить сериалу свое шоу, но его сценарист не смотрел ни одной серии.
Обновлено вчера в 08:19
Политика

Лукашенко резко высказался в адрес России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил резкое высказывание в отношении России.
Обновлено 11 апреля в 04:40
Гаджеты

Внутри VR-контроллеров Facebook нашли послания от масонов

На внутренних компонентах VR-контроллеров Oculus Quest и Rift S, нашли зловещие надписи, которые руководители Facebook называют «пасхалками».
Обновлено вчера в 06:45
Шоу-бизнес

55-летняя певица Азиза впервые выходит замуж

Во время съемок программы «Выход в люди» 55-летняя певица Азиза рассказала о том, что впервые выходит замуж.
Обновлено вчера в 07:06
Хоккей

Хоккеист СКА Гавриков подписал двухлетний контракт с «Коламбусом»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» объявил о подписании двухлетнего контракта с Владиславом Гавриковым.
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия

WikiLeaks рассказал о судьбе кота Ассанжа

Представители WikiLeaks рассказали, что еще в октябре 2018 года Ассанж попросил своих адвокатов забрать животное и пообещали, что кот и его хозяин воссоединятся на свободе.
Обновлено вчера в 18:24
Единоборства

Крылов задушил Сен-Прю в реванше, Имадаев проиграл дебютный бой в UFC

Сегодня в Атланте прошел UFC 236. Боец из России Зелим Имадаев проиграл в дебютном бою в организации Максу Гриффину.
Обновлено вчера в 22:50
Авто

Правительство утвердило правила тюнинга автомобилей

Обновлено 12 апреля в 03:50
Политика

Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали Туфель

Обновлено вчера в 16:57
Здоровье

От сурьмы до тюрьмы: история медицины в отравах и истязаниях

Красной нитью прослеживается в «Истории шарлатанства» такой принципиальный и часто губительный компонент медицины, как бизнес.
Обновлено вчера в 17:02
Космос

Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия

В парке «Лосиный остров» бушует крупный пожар

В национальном парке "Лосиный остров" произошел крупный пожар.
Обновлено вчера в 16:14
Армия и оружие

Ливан обвинил Израиль в нарушении воздушных и морских границ

В Генштабе Ливана заявили, что Израиль нарушил воздушное и морское пространство страны. Об этом сообщает агентство NNA.
Обновлено вчера в 19:30
Политика

США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку Мадуро

Ранее Помпео обвинял Россию в незаконном «вмешательстве» в дела Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:29
Наука

Создана эффективная вакцина против рака

Вакцину разработали американские специалисты из Маунт Синай. Она оказалась эффективна при борьбе с раком крови.
Обновлено 12 апреля в 11:15
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе открыла свой бизнес

Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

ФСБ объявила о контртеррористической операции в Тюмени

Контртеррористическая операция проводится в одном из районов Тюмени после получения информации о пребывании в городе приверженцев террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено 12 апреля в 15:38
Важное за сутки

Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»

Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия

В Техасе в результате урагана погибли двое детей

Двое детей погибли, еще около десяти человек пострадали в результате урагана в Техасе, сообщает Associated Press со ссылкой на власти.
Обновлено вчера в 22:54
Общество

Bloomberg составил рейтинг богатейших семей в «Игре престолов»

Обновлено вчера в 20:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Иван Сергеевич Обляков
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского ЦСКА и молодёжной сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное