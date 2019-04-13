ЦСКА в меньшинстве проиграл «Оренбургу»News.ru вчера в 09:00

Московский ЦСКА на своём поле проиграл «Оренбургу» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Армейцы» открыли счёт на 14-й минуте, когда Иван Обляков с линии полукруга вместо навеса забросил мяч за спину голкипера Евгения Фролова.

Политика Министр юстиции Германии назвала Россию долговременным партнером В поддержку укрепления долгосрочных отношений с Россией высказалась в интервью телеканалу RT (немецкая версия) министр юстиции Германии и основной кандидат от партии СДПГ на выборах в Европарламент Катарина Барли.

Происшествия Открывшего стрельбу в Москве правозащитника Пятницкого отпустили Полиция отпустила члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павла Пятницкого, который был задержан за стрельбу в центре города.

Политика Климкин поблагодарил Польшу за отказ пустить российский парусник Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Польшу за решение запретить российскому учебному паруснику "Седов" заходить в свои территориальные воды.

Общество В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору рыбных консервов По данным Роспотребнадзора, среди изъятых из реализации консервов доля рыбной продукции составляет около 10%.

Происшествия МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.

Происшествия Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).

Кино Все сезоны «Игры престолов» пересказали в стихах за 4 минуты В преддверии «Игры престолов» Джеймс Корден хотел посвятить сериалу свое шоу, но его сценарист не смотрел ни одной серии.

Политика Лукашенко резко высказался в адрес России Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил резкое высказывание в отношении России.

Гаджеты Внутри VR-контроллеров Facebook нашли послания от масонов На внутренних компонентах VR-контроллеров Oculus Quest и Rift S, нашли зловещие надписи, которые руководители Facebook называют «пасхалками».

Шоу-бизнес 55-летняя певица Азиза впервые выходит замуж Во время съемок программы «Выход в люди» 55-летняя певица Азиза рассказала о том, что впервые выходит замуж.

Хоккей Хоккеист СКА Гавриков подписал двухлетний контракт с «Коламбусом» Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» объявил о подписании двухлетнего контракта с Владиславом Гавриковым.

Происшествия WikiLeaks рассказал о судьбе кота Ассанжа Представители WikiLeaks рассказали, что еще в октябре 2018 года Ассанж попросил своих адвокатов забрать животное и пообещали, что кот и его хозяин воссоединятся на свободе.

Единоборства Крылов задушил Сен-Прю в реванше, Имадаев проиграл дебютный бой в UFC Сегодня в Атланте прошел UFC 236. Боец из России Зелим Имадаев проиграл в дебютном бою в организации Максу Гриффину.

Здоровье От сурьмы до тюрьмы: история медицины в отравах и истязаниях Красной нитью прослеживается в «Истории шарлатанства» такой принципиальный и часто губительный компонент медицины, как бизнес.

Космос Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.

Армия и оружие Ливан обвинил Израиль в нарушении воздушных и морских границ В Генштабе Ливана заявили, что Израиль нарушил воздушное и морское пространство страны. Об этом сообщает агентство NNA.

Политика США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку Мадуро Ранее Помпео обвинял Россию в незаконном «вмешательстве» в дела Венесуэлы.

Наука Создана эффективная вакцина против рака Вакцину разработали американские специалисты из Маунт Синай. Она оказалась эффективна при борьбе с раком крови.

Происшествия ФСБ объявила о контртеррористической операции в Тюмени Контртеррористическая операция проводится в одном из районов Тюмени после получения информации о пребывании в городе приверженцев террористической организации «Исламское государство»*.

Важное за сутки Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019» Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.