Футбол

ЦСКА в меньшинстве проиграл «Оренбургу»News.ru 09:00

ЦСКА — Оренбург
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Иван Обляков
14′
15′
Денис Попович
18′
Адессойе Ойеволе
Марио Фернандес
19′
24′
Алексей Сутормин
Марио Фернандес
25′
31′
Даниэль Мишкич
Абель Эрнандес
32′
54′
Джордже Деспотович
Абель Эрнандес
Такума Нисимура
64′
69′
Андрей Малых
Георгий Щенников
Дмитрий Ефремов
72′
Такума Нисимура
73′
75′
Сергей Бреев
Никита Маляров
79′
Джордже Деспотович
Арнор Сигурдссон
81′
82′
Адессойе Ойеволе
Дмитрий Андреев
Кирилл Набабкин
Хердюр Магнуссен
84′
90′+1′
Алексей Сутормин
Григорий Чиркин
90′+5′
Евгений Фролов
Московский ЦСКА на своём поле проиграл «Оренбургу» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Армейцы» открыли счёт на 14-й минуте, когда Иван Обляков с линии полукруга вместо навеса забросил мяч за спину голкипера Евгения Фролова.
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