ЦСКА впервые пропустил от «Оренбурга»Bobsoccer 07:27

Счет в сегодняшней игре, проходящей на ВЭБ Арене, был открыт футболистом ЦСКА Иваном Обляковым на 14-й минуте. Спустя три минуты "Оренбург" сравнял счет.

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