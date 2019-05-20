Футбол
ЦСКА в 18-й раз подряд сыграет в еврокубкахСпорт-Экспресс вчера в 11:52
ЦСКА в 18-й раз подряд сыграет в еврокубках. Это рекордный показатель для российских клубов. За всю историю, с учетом советского периода, это будет 26-е участие армейцев в еврокубковых турнирах.
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ЦСКА сыграет в еврокубках в 18-й раз подряд. Это рекорд для российских клубов
Sport24.ruвчера в 21:51
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