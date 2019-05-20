ЦСКА в 18-й раз подряд сыграет в еврокубкахСпорт-Экспресс вчера в 11:52

ЦСКА в 18-й раз подряд сыграет в еврокубках. Это рекордный показатель для российских клубов. За всю историю, с учетом советского периода, это будет 26-е участие армейцев в еврокубковых турнирах.

ЦСКА в 18-й раз подряд сыграет в еврокубках

Гаджеты Google объяснил, как будет работать Android на смартфонах Huawei Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрел смартфоны Huawei, сообщил Reuters представитель Google.

Происшествия В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.

Политика Глава Службы безопасности Украины подал в отставку В пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ) проинформировали о том, что председатель ведомства Василий Грицак подал рапорт главе государства об отставке.

Происшествия Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.

Экономика Счетная палата не верит в рост доходов россиян По данным Счетной палаты, которые приводит ТАСС, в первом квартале этого года реальные располагаемые денежные доходы россиян продолжили сокращаться — падение составило 2,3 процентных пункта.

Армия и оружие Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.

Авто Skoda показала на видео новый Superb Scout Ярчайшим нововведением станет появление в семействе Superb новой субмодели — вседорожного Scout, который так пользуется популярностью в семействе Octaviz.

Экономика Сбербанк обновит программу «Спасибо» Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.

Наука Раскрыта тайна происхождения Бермудских островов Международная группа ученых установила, какие процессы привели к формированию Бермудских островов.

Общество Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили фотосессию с детьми в саду Кейт Миддлтон отлично прорекламировала свой проект, устроив в нем фотосессию с мужем и детьми.

Политика Зеленский обратился к жителям Донбасса и Крыма на русском языке Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Верховной рады после вступления в должность сказал, что жители Донбасса и Крыма "не чужие для Украины", и обратился к ним на русском языке.

Шоу-бизнес Стало известно, будет ли дочь Алсу на повторном финале шоу «Голос» Ранее прошла информация о том, что в апреле в финале шоу победила дочь популярной певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.

Авто Роскошный внедорожник на базе Toyota Crown добрался до дилеров Новый роскошный внедорожник Hongqi HS7, построенный на платформе Toyota Crown предыдущего поколения, появится в продаже уже в июне 2019 года.

Происшествия Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.

Футбол Защитник «Арсенала»: «Мы проиграли по делу» 19 мая в Туле на Центральном стадионе прошел матч между «Арсеналом» и «Краснодаром». Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу краснодарцев.

Политика Ляшко вступил в перепалку с Зеленским во время инаугурации Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко вступил в словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политика Сторонники Пашиняна блокируют суды в Армении Накануне Пашинян на своей странице в фейсбуке призвал жителей страны заблокировать с утра 20 мая здания всех судов в Армении после того, как ереванский суд общей юрисдикции вынес решение об освобождении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.

Авто Названы сроки появления нового Cadillac Escalade Напомним, Cadillac Escalade текущего, четвертого поколения дебютировал на рынке в 2014 году.

Шоу-бизнес Супруг Леры Кудрявцевой впервые показал лицо их дочери 48-летняя Лера Кудрявцева в августе 2018-го родила супругу, 31-летнему хоккеисту Игорю Макарову дочь Марию.