Футбол

ЦСКА в 18-й раз подряд сыграет в еврокубкахСпорт-Экспресс вчера в 11:52

ЦСКА в 18-й раз подряд сыграет в еврокубках. Это рекордный показатель для российских клубов. За всю историю, с учетом советского периода, это будет 26-е участие армейцев в еврокубковых турнирах.
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ЦСКА в рекордный 18-й раз подряд сыграет в еврокубках

Чемпионат03:18

ЦСКА в 18-й раз подряд сыграет в еврокубках

Спорт-Экспрессвчера в 11:52

ЦСКА сыграет в еврокубках в 18-й раз подряд. Это рекорд для российских клубов

Sport24.ruвчера в 21:51

ЦСКА в 18-й раз подряд сыграет в еврокубках

Soccer.ruвчера в 12:53

ЦСКА в 18-й раз подряд примет участие в еврокубках

Sportbox.RUвчера в 12:22

ЦСКА в 18-й раз подряд примет участие в еврокубках

Матч ТВвчера в 12:22

ПФК ЦСКА установил рекорд российских клубов по количеству сезонов в еврокубках подряд

RT на русском01:47
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