Футбол

ЦСКА увеличил преимущество в игре с «Ахматом» после подачи угловогоBobsoccer 10:58

ЦСКА — Ахмат
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Кирилл Набабкин
Звонимир Шарлия
17′
32′
Олег Иванов
Хердюр Магнуссен
34′
41′
Евгений Харин
Марио Фернандес
43′
Константин Кучаев
52′
62′
Андрей Семенов
62′
Вилкер Анхель
Звонимир Шарлия
62′
Федор Чалов
66′
69′
Одисе Роши
Аблай Мбенг
Никола Власич
73′
Константин Кучаев
Кристиян Бистрович
81′
Иван Обляков
Наир Тикнизян
89′
Отличился Федор Чалов, который кивком головы изменил направление мяча, отправленного Иванов Обляковым с углового. Это третий гол Чалова в текущем чемпионате России. Ранее в матче отличился Марио Фернандес.
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