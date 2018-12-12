Футбол

ЦСКА уступил «Реалу» в Юношеской лиге УЕФА
Российская газета
11:40

Реал — ЦСКА
сегодня
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Московский ЦСКА завершил выступление в Юношеской лиге УЕФА. В матче шестого тура группового этапа турнира молодежная команда "красно-синих" уступила на выезде сверстникам из мадридского "Реала" - 1:2. Хозяева владели инициативой по ходу встречи и двумя голами в концовках таймов сделали результат.
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