ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой»Вести.Ru 11:27

В рамках 21 тура российской премьер-лиги по футболу столичные армейцы на своем поле принимали "Уфу" и не смогли добиться максимального результата. Ничья – 2:2. Подопечным Виктора Гончаренко пришлось постараться для того, чтобы обыграть уфимцев в родных стенах.

ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой»

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