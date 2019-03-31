Футбол

ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой»Вести.Ru 11:27

ЦСКА — Уфа
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Никола Власич
25′
26′
Боян Йокич
39′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Федор Чалов
64′
70′
Игорь Безденежных
Азер Алиев
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
76′
79′
Оливье Тилль
84′
Оливье Тилль
Ондрей Ванек
Никола Власич
Такума Нисимура
84′
87′
Ловро Бизяк
Федор Чалов
Яка Бийол
90′+1′
90′+2′
Сильвестр Игбоун
В рамках 21 тура российской премьер-лиги по футболу столичные армейцы на своем поле принимали "Уфу" и не смогли добиться максимального результата. Ничья – 2:2. Подопечным Виктора Гончаренко пришлось постараться для того, чтобы обыграть уфимцев в родных стенах.
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