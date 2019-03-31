ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой»Вести.Ru вчера в 11:27

В рамках 21 тура российской премьер-лиги по футболу столичные армейцы на своем поле принимали "Уфу" и не смогли добиться максимального результата. Ничья – 2:2. Подопечным Виктора Гончаренко пришлось постараться для того, чтобы обыграть уфимцев в родных стенах.

ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой»

Политика «Интерфакс»: глава МВД Ингушетии подал в отставку Глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава подал рапорт об отставке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

Политика ЦИК Украины обработал более половины протоколов Шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины с результатом в 30,25% голосов, сообщает ЦИК после обработки 55,5% бюллетеней.

Общество ГИБДД хочет ужесточить контроль за автошколами ГИБДД намерена усилить контроль за автошколами, запретив им обучение в режиме онлайн и на необорудованных площадках.

Общество Назначен начальник управления культуры Челябинска На первом апрельском аппаратном совещании в администрации Челябинска глава города Владимир Елистратов официально представил Элеонору Халикову в новом статусе, как начальника управления культуры, без приставки «и.о.». Соответствующий документ был подписан на прошлой неделе.

Происшествия Суд вынес приговор обвиняемой в убийстве брата Ким Чен Ына Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы по обвинению в причастности к смерти Ким Чен Нама, который является братом лидера КНДР Ким Чен Ына.

Энергетика Заморозку цен на бензин в России продлили еще на три месяца В России продлили заморозку цен на бензин и дизельное топливо до 1 июля.

Общество Определен залог успешного трудоустройства для молодых россиян Российская молодежь сочла ключевым фактором, влияющим на успешное трудоустройство, не образование, а опыт.

Политика Зеленский рассказал, о чем бы говорил с Путиным при встрече Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует в первом туре выборов, рассказал о том, какой первый вопрос задал бы Владимиру Путину в случае встречи.

Общество Жилые комплексы могут оснастить системой распознавания лиц Концерн «Калашников» обсуждает с Минстроем проект по внедрению в жилых комплексах биометрической системы распознавания лиц, сообщил газете «Известия» гендиректор предприятия Владимир Дмитриев.

Кино Умерла сыгравшая одну из девушек Джеймса Бонда актриса На 78-м году жизни скончалась британская актриса Таня Мале. Информация об этом появилась в Twitter франшизы о Джеймсе Бонде.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП под Тулой В Тульской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли пять человек.

Политика Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Политика В штабе Порошенко призвали спокойно принять его победу во втором туре В штабе действующего лидера Украины, самовыдвиженца на президентских выборах Петра Порошенко призвали кандидатов спокойно принять его победу во втором туре голосования, который намечен на 21 апреля.

Политика Стало известно отношение россиян к присоединению Крыма 10% россиян заявили о негативном отношении к возврату Крыма, а пятая часть респондентов полагает, что это навредило стране.

Происшествия Оюб Титиев отказался обжаловать приговор Правозащитник отказался обжаловать решение суда – так он сможет подать на условно-досрочное освобождение уже в мае 2018 года.

Экономика Минэкономики хочет выделить на развитие туризма 100 млрд рублей Как рассказал изданию федеральный чиновник, на финансирование стратегии до 2024 года могут выделить до 100 млрд руб.

Армия и оружие На юге России начались масштабные учения Подразделения двух российских общевойсковых армий и соединения береговой обороны Черноморского флота подняты по тревоге в рамках начавшихся масштабных учений, которые проходят сразу в Крыму, Дагестане, Северной Осетии и в Ростовской области, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Здоровье В России начинается дополнительная иммунизация против кори Подчищающая иммунизация населения и трудовых мигрантов против кори начинается в понедельник во всех регионах России, контролировать процесс будет лично глава Роспотребнадзора Анна Попова, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Договор о дружбе России и Украины прекратил действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля.

Важное за сутки Названо оптимальное число стирок джинсов в месяц В британском представительстве компании Levi's рассказали, сколько раз в месяц стоит стирать джинсы.