ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой»Вести.Ru 11:27

Казалось, что этим мячом молодой нападающий армейцев снял все вопросы о победителе матча, однако игроки "Уфы", ведомые новым наставником Вадимом Евсеевым, и не думали сдаваться. В концовке встречи они усилиями Ловро Бизяка, а затем и Сильвестра Игбуна забили по голу и вырвали ничью.

ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой»

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