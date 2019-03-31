Футбол
ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой»Вести.Ru 11:27
Никола Власич
|25′
|26′
Боян Йокич
|39′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Федор Чалов
|64′
|70′
Игорь Безденежных
Азер Алиев
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
|76′
|79′
Оливье Тилль
|84′
Оливье Тилль
Ондрей Ванек
Никола Власич
Такума Нисимура
|84′
|87′
Ловро Бизяк
Федор Чалов
Яка Бийол
|90′+1′
|90′+2′
Сильвестр Игбоун
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
35
Акинфеев
2
Фернандес
14
Набабкин
50
Бекао
78
Дивеев
42
Щенников
77
Ахметов
25
Бистрович
98
Обляков
19
Нисимура
29
Бийол
31
Беленов
17
Живоглядов
27
Неделчару
4
Никитин
3
Аликин
5
Йокич
77
Алиев
9
Ванек
8
Карп
11
Бизяк
44
Игбоун
Уфа
Расстановка 5‑3‑2
В рамках 21 тура российской премьер-лиги по футболу столичные армейцы на своем поле принимали "Уфу" и не смогли добиться максимального результата. Ничья – 2:2. Подопечным Виктора Гончаренко пришлось постараться для того, чтобы обыграть уфимцев в родных стенах.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:58, Ашберн
Политика
В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов
О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.
Обновлено в 13:49
Политика
Обнародованы первые результаты выборов президента Украины
Шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины, следует из данных «Национального экзитпола», проведенного Киевским международным институтом социологии, фондом «Демократические инициативы» и «Центром Разумкова».
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова объяснила, почему они с Тимати не подписаны друг на друга
Решетова дала понять, что им с Тимуром вовсе не обязательно следить друг за другом в соц. сетях, чтобы быть в курсе событий из жизни друг друга.
Обновлено в 11:06
Политика
Явка на выборы президента Украины превысила 45%
Явка на президентские выборы на Украине к 15:00 мск составила более 45%.
Обновлено в 08:41
Политика
Поиск убийц журналиста Хашкуджи привел журналистов в США
Многие члены «группы быстрого реагирования», убившей в октябре прошлого года колумниста The Washington Post (WP) Джамаля Хашкуджи, прошли подготовку в США в компании Tier 1 Group, имеющей лицензию Государственного департамента.
Обновлено в 11:51
Политика
Порошенко сравнил себя с Путиным, а Зеленского — с Петросяном
Президенту Украины придется разговаривать с российским лидером, и этим лидером является «не Максим Галкин или Евгений Петросян, а, чтоб вы на всякий случай знали, Владимир Путин», написал на своей странице в Twitter действующий президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 14:19
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе в Германии
Как рассказал источник РИА Новости, Наталья Филева и ее отец летели в Германию на лечение. Также погиб пилот, все трое были россиянами.
Обновлено в 14:08
Политика
Адвокат Зузана Чапутова победила на выборах главы Словакии
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Порошенко проголосовал на выборах на Украине
Украинский лидер Петр Порошенко приехал на избирательный участок в Киеве и проголосовал, сообщает "112 Украина".
Обновлено в 05:38
Политика
«Открытая Россия» объявила о самоликвидации
Общественное движение «Открытая Россия» объявило о своей ликвидации.
Обновлено вчера в 18:18
Футбол
Ракицкий рассказал, кому посвятил свой первый гол за «Зенит»
Украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился эмоциями от своего первого гола в составе клуба из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 10:54
Армия и оружие
Два человека в ДНР пострадали в результате обстрелов ВСУ
Мужчина и женщина пострадали в результате миномётного обстрела боевиками ВСУ территории Донецкой Народной Республики.
Обновлено в 09:51
Политика
ЕС и ЛАГ не признают Голаны израильскими
Могерини назвала захват Израилем части сирийских Голанских высот оккупацией и подтвердила, что Евросоюз не признает суверенитет Израиля над этой территорией, пишет РИА Новости.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал обнаженное фото
Обновлено в 15:00
Политика
США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро
Вашингтон заставит Москву "заплатить" за поддержку Николаса Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Обновлено в 12:37
Политика
Бойко заявил, что доволен первыми результатами президентских выборов
Кандидат в президенты Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко остался доволен первыми экзитполами по результатам состоявшихся в воскресенье президентских выборов.
Обновлено в 13:38
Политика
Умер разработчик систем залпового огня Николай Макаровец
Обновлено в 14:36
Шоу-бизнес
Как Началова ушла к Фролову, рассказал Алдонин
Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие
Foxtrot Alpha испугалось «летающего кошмара» из России
Обновлено в 12:46
Футбол
Тренер «Анжи» Адиев принял решение подать в отставку
Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес
Женатый Максим Дунаевский появился на публике с новой пассией
Композитор Максим Дунаевский пришел на премию "Ника" с новой спутницей, передает StarHit.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Двое детей погибли в результате торнадо в Китае
Двое детей погибли в Китае в результате торнадо, который обрушился на провинцию Хэнань в центре страны в воскресенье, 31 марта, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 12:24
Экономика
Кабмин России отказался от идеи установки «умных» счетчиков на газ
Кабмин РФ отказался от идеи обязательной установки «умных» счетчиков на газ по причине дороговизны реализации подобной программы.
Обновлено вчера в 12:04
Политика
В Ингушетии запретили новый оппозиционный митинг
Правительство Ингушетии отказалось согласовать новый митинг в столице региона Магасе против главы республики Юнус-Бека Евкурова и соглашения о границе с Чечней, который планировалось провести с 5 по 9 апреля.
Обновлено в 09:45
Общество
В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве и области до «жёлтого» из-за сильного ветра.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Жильцы 500 московских квартир остались без света
Жильцы 500 квартир в московском районе Гольяново вечером в воскресенье, 31 марта, остались без света.
Обновлено в 14:16