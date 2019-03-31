ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой»Вести.Ru 11:27

В рамках 21 тура российской премьер-лиги по футболу столичные армейцы на своем поле принимали "Уфу" и не смогли добиться максимального результата. Ничья – 2:2. Подопечным Виктора Гончаренко пришлось постараться для того, чтобы обыграть уфимцев в родных стенах.

ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой»

Политика Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.

Политика Саакашвили призвал поддержать Зеленского Призываю все демократические силы его поддержать без всяких предварительных условий.

Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна «Формулы-1» Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна — гонку этапа чемпионата «Формулы-1».

Кино В Сети появился трейлер нового сезона «Агентов Щ.И.Т.» Ролик шестого сезона сериала «Агенты Щ.И.Т.» стал доступен в Сети после показа и восторженной реакции фанатов на фестивале WonderCon в Анахайме.

Политика Порошенко пообещал новый этап возвращения Донбасса и Крыма Действующий президент Украины Петр Порошенко пообещал, что сразу же после 21 апреля – второго тура выборов главы украинского государства – начнет новый этап установления контроля Киева над Крымом и Донбассом.

Футбол «Краснодар» разгромил «Анжи» и вышел на второе место "Краснодар" одержал крупную победу 5:0, которая позволила ему набрать 38 очков и выйти на второе место. У "Анжи" 18 очков и 14 позиция.

Музыка Полина Гагарина прошла в финал китайского конкурса «Singer» Полина Гагарина участвует в известном вокальном конкурсе "Singer", который сейчас проходит в Китае.

Происшествия Легковой автомобиль сбил коляску с ребенком в Калуге Сегодня, 31 марта, в Калуге на территории, прилегающей к торгово-развлекательному центру, девушка 1996 года рождения, находясь за рулем автомобиля Kia Rio, наехала на прогулочную коляску, в которой находился ребёнок 2017 года рождения.

Политика Внук Порошенко едва не испортил бюллетень для голосования Внук украинского президента Петра Порошенко едва не испортил избирательный бюллетень, сообщает Страна.Ua.

Здоровье Чем опасен гематоген? Есть гематогены, где препарата крови («альбумина») крайне мало или он вообще заменён солями железа.

Политика Зеленский с иронией отнесся к лидерству в президентской гонке Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал свое лидерство на президентских выборах после публикации первых экзитполов.

Футбол «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу Алдервейрелда "Ливерпуль" вырвал победу над "Тоттенхэмом" в матче 32-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".

Армия и оружие Британские истребители сопроводили российские Ту-160 Истребители ВВС Великобритании поднимались в воздух для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-160.

Теннис Джон Иснер: Могу победить на любом турнире Американец Джон Иснер поделился ожиданиями от финала "Мастерса" в Майами, где он встретится с швейцарцем Роджером Федерером.

Политика На Украине завершилось голосование на выборах президента страны Голосование на выборах президента Украины завершилось. В 20:00 закрылись все избирательные участки на территории страны.

Происшествия МиГ-27 потерпел крушение в Индии Истребитель МиГ-27 военно-воздушных сил Индии разбился неподалеку от города Джодхпур в штате Раджастан.

Армия и оружие Масштабные учения ракетных войск пройдут в Тверской области Масштабные учения ракетных войск стратегического назначения (РВСН) состоятся в апреле в Тверской области.

Политика Украинские избиратели пользуются ручками с исчезающими чернилами На одном из избирательных участков в Киеве штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко зафиксировал использование ручек с исчезающими чернилами.

Здоровье «Здоровые на ЭКО не пойдут»: молодая семья из Сызрани рассказала о сложностях искусственного оплодотворения Молодая семья из Сызрани на протяжении трёх лет обивает пороги областных клиник. Самостоятельно зачать ребёнка у них не получается.