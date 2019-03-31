Футбол
ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой»Вести.Ru 11:27
Никола Власич
|25′
|26′
Боян Йокич
|39′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Федор Чалов
|64′
|70′
Игорь Безденежных
Азер Алиев
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
|76′
|79′
Оливье Тилль
|84′
Оливье Тилль
Ондрей Ванек
Никола Власич
Такума Нисимура
|84′
|87′
Ловро Бизяк
Федор Чалов
Яка Бийол
|90′+1′
|90′+2′
Сильвестр Игбоун
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
35
Акинфеев
2
Фернандес
14
Набабкин
50
Бекао
78
Дивеев
42
Щенников
77
Ахметов
25
Бистрович
98
Обляков
19
Нисимура
29
Бийол
31
Беленов
17
Живоглядов
27
Неделчару
4
Никитин
3
Аликин
5
Йокич
77
Алиев
9
Ванек
8
Карп
11
Бизяк
44
Игбоун
Уфа
Расстановка 5‑3‑2
В рамках 21 тура российской премьер-лиги по футболу столичные армейцы на своем поле принимали "Уфу" и не смогли добиться максимального результата. Ничья – 2:2. Подопечным Виктора Гончаренко пришлось постараться для того, чтобы обыграть уфимцев в родных стенах.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:54, Ашберн
Политика
Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 17:35
Политика
ЦИК Украины опубликовал первые результаты выборов президента
Обновлено в 17:41
Политика
Владимир Зеленский ждет второго
Объявленные вечером 31 марта результаты экзит-полов показали, что комик проходит во второй тур выборов президента.
Обновлено в 16:47
Армия и оружие
Foxtrot Alpha испугалось «летающего кошмара» из России
Обновлено в 12:46
Спорт
Авербух: все старались помочь Медведевой
Известный российский фигурист и хореограф Илья Авербух заявил, что, несмотря на переезд Евгении Медведевой в Канаду, спортсменка продолжила пользоваться поддержкой со стороны Федерации фигурного катания на коньках России.
Обновлено в 17:42
Футбол
Адиев еще не общался об отставке с президентом «Анжи»
Обновлено в 15:29
Происшествия
Российская туристка погибла в ДТП на Бали
На острове Бали в Индонезии произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибла 25-летняя туристка из Волгограда.
Обновлено в 15:59
Теннис
Роджер Федерер выиграл второй теннисный турнир в сезоне
Роджер Федерер выиграл у Джона Изнера в финальном матче теннисного турнира ATP в Майами.
Обновлено в 16:16
Армия и оружие
Составлен топ-5 лучших армейских пистолетов ХХ века
Современный рынок предлагает большой выбор короткоствольного оружия, однако пистолеты минувшего столетия и по сей день остаются в строю.
Обновлено в 10:10
Политика
Внук Порошенко едва не испортил бюллетень для голосования
Внук украинского президента Петра Порошенко едва не испортил избирательный бюллетень, сообщает Страна.Ua.
Обновлено в 07:20
Общество
Что не так с руслом Вятки?
В марте на заседании комиссии по экологии Общественной палаты Кировской области (ОПКО) участники и обсуждали идеи администрации Кирова и правительства области по развитию микрорайона Вересники, что возможно только при условии его вывода из зоны затопления.
Обновлено в 10:31
Общество
Гонка за призраками. Гороскоп РИА «Новый День» на апрель 2019
Венера тоже перейдёт от Рыб к Овну, но только 20 апреля. Марс в течение всего месяца гостит у Близнецов.
Обновлено в 11:02
Политика
Чапутова победила на выборах президента Словакии
Обновлено вчера в 19:56
Армия и оружие
The Drive оценило агрессивный взлет Ми-24
Обновлено в 10:00
Политика
Сторонник Порошенко заявил о необходимости убивать избирателей Зеленского
Крымскотатарский журналист, замдиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, симпатизирующий Порошенко, заявил о существовании на Украине «пророссийского большинства», которое вынуждает «патриотов» открывать огонь по своим согражданам.
Обновлено в 18:35
Происшествия
Совладелец S7 Филева погибла в авиакатастрофе в Германии
В первой версии материала сообщалось о гибели в авиакатастрофе в Германии владельца S7 Владислава Филева, после публикации материала источники РБК уточнили, что в авиакатастрофе погибла его жена и совладелец S7 Наталия Филева.
Обновлено в 14:28
Футбол
Реал — Уэска 3:2
Обновлено в 14:56
Политика
Пореченков отреагировал на оскорбления Зеленского
Обновлено в 13:31
Происшествия
Пожилой мужчина умер на избирательном участке во Львове
Мужчина умер на избирательном участке во Львове после голосования на выборах президента Украины.
Обновлено в 16:07
Политика
Зеленский обратился к украинцам после выхода первых экзитполов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, узнав о первых результатах экзитполов, поблагодарил всех голосовавших за него.
Обновлено в 13:38
Экономика
Медведев проведет совещание о реализации нацпроекта МСП
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет заседание президиума совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
Обновлено в 17:09
Финансы
Крупнейшие банки отказываются от высоких ставок по вкладам в валюте
Действующие ставки валютных вкладов в крупных банках приведены в таблицах ниже.
Обновлено вчера в 09:09
Наука
Ученые нашли способ защитить человека от комаров
Как известно, комары находят людей по запаху молочной кислоты, которая входит в состав человеческого пота.
Обновлено 29 марта в 06:15
Политика
Договор о дружбе между Россией и Украиной прекращает действие
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной, или «Большой договор», был подписан в Киеве 31 мая 1997 года президентами России и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой.
Обновлено в 18:35
Политика
СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине
Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине.
Обновлено в 08:40
Политика
Зеленский пообещал не собирать «майдан» в случае поражения на выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет собирать «майдан», если проиграет на выборах главы государства.
Обновлено в 15:54
Политика
В ДНР усомнились в возможности диалога с Зеленским
Донецкая народная республика вряд ли пойдет на переговоры с Владимиром Зеленским в случае его победы на выборах президента Украины, заявил заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 17:57
Футбол
Гаттузо о матче с «Сампдорией»: «Доннарумма ошибся. Но это часть игры»
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо подвел итоги матча 29-го тура серии А с "Сампдорией" (0:1).
Обновлено в 05:14
Политика
США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро
Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 15:10