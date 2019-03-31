Футбол

ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой»Вести.Ru вчера в 11:27

ЦСКА — Уфа
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Никола Власич
25′
26′
Боян Йокич
39′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Федор Чалов
64′
70′
Игорь Безденежных
Азер Алиев
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
76′
79′
Оливье Тилль
84′
Оливье Тилль
Ондрей Ванек
Никола Власич
Такума Нисимура
84′
87′
Ловро Бизяк
Федор Чалов
Яка Бийол
90′+1′
90′+2′
Сильвестр Игбоун
Казалось, что этим мячом молодой нападающий армейцев снял все вопросы о победителе матча, однако игроки "Уфы", ведомые новым наставником Вадимом Евсеевым, и не думали сдаваться. В концовке встречи они усилиями Ловро Бизяка, а затем и Сильвестра Игбуна забили по голу и вырвали ничью.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ракицкий вспомнил о Донбассе, Глушаков спровоцировал фанатов, а в хоккее – скандал!

Советский спорт02:15

Провал Ахметова, подарок Бистровича, хаос на угловом. Разбираем последние минуты матча ЦСКА – «Уфа» (с видео)

Матч ТВ02:37

«Уфа» — ЦСКА: мы предупреждали, что стоит уважать нас

Чемпионатвчера в 16:56

ЦСКА упустил победу над «Уфой» в матче 21-го тура РПЛ

Газета.Ruвчера в 14:15

«Уфа» вырвала ничью в матче с ЦСКА в компенсированное время

Спорт-Экспрессвчера в 11:22

ЦСКА — «Уфа» — 2:2. Видеообзор матча, в котором армейцы упустили победу на последних минутах

Sport24.ruвчера в 12:34

Самая дикая потеря очков в сезоне. ЦСКА вел 2:0 на 86-й минуте, но не выиграл

Бомбардир.рувчера в 11:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 05:46, Ашберн
Политика

Порошенко теряет позиции после подсчета 70% протоколов

Первое место занимает глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 30,45% (после подсчета 60% протоколов у него было 30,36%) голосов.
Обновлено в 04:59
Происшествия

В Магадане наградили сотрудников МЧС за спасение котов из пожара

Губернатор Магаданской области Сергей Носов наградил сотрудников МЧС, которые спасли двух котов из горящей квартиры и позже сделали им искусственное дыхание.
Обновлено в 04:32
Интернет

«Змейка» появилась в Google Maps в честь 1 апреля

Компания Google в очередной раз приготовила для пользователей сюрприз в честь 1 апреля.
Обновлено в 02:49
Энергетика

Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу и Азию в 2018 году

Россия опередила США по поставкам сжиженного природного газа на рынки Европы и Азии в 2018 году, говорится в отчете Международной группы импортеров СПГ.
Обновлено в 02:49
Экономика

В России выросли социальные пенсии

С сегодняшнего дня в России выросли пенсии по гособспечению и социальные - на два процента.
Обновлено в 03:15
Общество

Глава МЧС назвал способ предотвращения ЧП с рыбаками

Министр по чрезвычайным ситуациям России Евгений Зиничев озвучил способы предотвращения отрывов льдин с рыбаками и других подобных чрезвычайных происшествий.
Обновлено в 04:48
Здоровье

Ирина Кирюхина уволилась из роддома №2

Бывший главврач роддома №2 Ирина Кирюхина уволилась с должности начмеда роддома №2. Эту информацию ПроВладимиру подтвердила новый руководитель медицинского учреждения Вера Плашкевич.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие

Боевая машина пехоты «Курганец-25» протестирована в Сирии

Ранее сообщалось, что первая партия боевых машин пехоты на базе перспективной гусеничной платформы «Курганец-25» будет передана в войска для отработки их эксплуатации в 2019 году.
Обновлено вчера в 08:12
Армия и оружие

Два корабля НАТО вошли в порт Одессы

Два корабля НАТО - фрегат королевских военно-морских сил Канады и военно-морских сил Испании - прибыли в порт Одессы.
Обновлено в 04:29
Авто

LADA Vesta обошла Hyundai Creta по объему выручки с продаж

Второй по величине результат принадлежит мини-кроссоверу Hyundai Creta.
Обновлено в 04:33
Кино

«Девушка Бонда» Таня Мале умерла в 77 лет

77-летняя Таня Мале, более всего запомнившаяся по роли «девушки Бонда» в картине «Голдфингер» 1964 года, скончалась вечером в воскресенье.
Обновлено в 04:12
Политика

В Кремле не знают о возможных санкциях США по «делу Скрипалей»

В Кремле сообщили, что не знают о возможных новых санкциях из-за "дела Скрипалей".
Обновлено в 05:43
Политика

На избирательном участке в Киеве повесили карту Украины без Крыма

Обновлено в 04:47
Происшествия

Совладелец S7 разбилась на самолете в Германии

Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева разбилась на самолете в Германии. Эту информацию подтвердила пресс-служба S7.
Обновлено вчера в 14:28
Экономика

Сбербанк профинансирует стройку первого ЖК «Гранель» в «старой» Москве

Сбербанк предоставит девелоперу "Гранель" 9,7 миллиарда рублей проектного финансирования на строительство жилого комплекса на северо-востоке Москвы, сообщила девелоперская компания.
Обновлено в 02:56
Общество

В Челябинске закрыли киоск, который не понравился Текслеру

Обновлено в 05:04
Футбол

«Анжи» не принял отставку Адиева

Руководство махачкалинского футбольного клуба «Анжи» не приняло заявление Магомеда Адиева об отставке с поста главного тренера команды.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие

США завершили учения по быстрому развертыванию в Израиле систем THAAD

Обновлено в 04:45
Политика

В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Донбассе, заявил, что Москва не оккупирует никакие украинские территории.
Обновлено в 05:32
Происшествия

В Мытищах более 40 детей отравились в лагере

Он уточнил, что в субботу на территории детского оздоровительного лагеря "Клязьма" проводился танцевальный конкурс, в котором участвовали 200 детей из разных городов страны.
Обновлено в 04:48
Экономика

Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»

Ранее сообщалось, что «Финвижн Холдингс» попросила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Политика

Глава МВД Ингушетии подал в отставку

Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие

Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов

Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Королева Елизавета, не имеющая прав, перестанет водить автомобиль

Королева Великобритании Елизавета II объявила о своем решении более никогда не водить автомобиль на дорогах общего пользования.
Обновлено вчера в 10:49
Авто

Mitsubishi купил лицензию на LADA Vesta у «АвтоВАЗа»

Компания Mitsubishi скоро выпустит новую модель, построенную на базе отечественного седана LADA Vesta – лицензия на использование платформы «Весты» у «АвтоВАЗа» уже куплена.
Обновлено в 01:06
Хоккей

НХЛ. Бобровский стал третьей звездой дня

Обновлено в 02:14
Спорт

Последний независимый эксперт WADA завершил работу в России

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила о том, что независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ева Лукошюте-Станикуниене завершила работу в России.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Рабочий, убиравший снег на крыше, провалился в туалет

Мужиком из туалета оказался работник управляющей компании, который чистил снег на крыше двухэтажного дома в Кировском районе.
Обновлено в 03:20
Транспорт

После школьных каникул на дороги Петербурга вернулись пробки

Утром 1 апреля школьники Северной столицы отправились на учебу после каникул, и дороги города вновь начали окрашиваться в красный цвет.
Обновлено в 03:39
Политика

Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов на Украине

Владимир Зеленский и Пётр Порошенко вышли во второй тур выборов президента Украины, свидетельствуют данные экзит-полов телеканала «112Украина».
Обновлено вчера в 13:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное