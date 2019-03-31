Футбол

ЦСКА упустил победу над «Уфой» в матче 21-го тура РПЛГазета.Ru вчера в 14:15

ЦСКА — Уфа
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Никола Власич
25′
26′
Боян Йокич
39′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Федор Чалов
64′
70′
Игорь Безденежных
Азер Алиев
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
76′
79′
Оливье Тилль
84′
Оливье Тилль
Ондрей Ванек
Никола Власич
Такума Нисимура
84′
87′
Ловро Бизяк
Федор Чалов
Яка Бийол
90′+1′
90′+2′
Сильвестр Игбоун
В матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) одной из главных сенсаций стал результат матча ЦСКА – "Уфа". Армейцы, контролируя всю игру и ведя со счетом 2:0, за считанные минуты до конца встречи умудрились дважды пропустить.
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