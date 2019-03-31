Футбол

ЦСКА — Уфа 2:2Коммерсантъ 11:25

ЦСКА — Уфа
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Никола Власич
25′
26′
Боян Йокич
39′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Федор Чалов
64′
70′
Игорь Безденежных
Азер Алиев
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
76′
79′
Оливье Тилль
84′
Оливье Тилль
Ондрей Ванек
Никола Власич
Такума Нисимура
84′
87′
Ловро Бизяк
Федор Чалов
Яка Бийол
90′+1′
90′+2′
Сильвестр Игбоун
Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с «Уфой» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 2:2. Голы забили Никола Влашич (на 25-й минуте), Федор Чалов (64) — Ловро Бизяк (87), Сильвестр Игбун (90+3).
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