Футбол
ЦСКА упустил победу над «Уфой» в матче 21-го тура РПЛГазета.Ru 14:15
Никола Власич
|25′
|26′
Боян Йокич
|39′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Федор Чалов
|64′
|70′
Игорь Безденежных
Азер Алиев
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
|76′
|79′
Оливье Тилль
|84′
Оливье Тилль
Ондрей Ванек
Никола Власич
Такума Нисимура
|84′
|87′
Ловро Бизяк
Федор Чалов
Яка Бийол
|90′+1′
|90′+2′
Сильвестр Игбоун
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
35
Акинфеев
2
Фернандес
14
Набабкин
50
Бекао
78
Дивеев
42
Щенников
77
Ахметов
25
Бистрович
98
Обляков
19
Нисимура
29
Бийол
31
Беленов
17
Живоглядов
27
Неделчару
4
Никитин
3
Аликин
5
Йокич
77
Алиев
9
Ванек
8
Карп
11
Бизяк
44
Игбоун
Уфа
Расстановка 5‑3‑2
В матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) одной из главных сенсаций стал результат матча ЦСКА – "Уфа". Армейцы, контролируя всю игру и ведя со счетом 2:0, за считанные минуты до конца встречи умудрились дважды пропустить.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:11, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья
Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.
Обновлено 29 марта в 18:04
Футбол
Левандовский опроверг слухи о том, что не перешел в «ПСЖ» из-за жены
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский опроверг информацию о том, что его трансфер в «ПСЖ» в 2017 году не состоялся из-за нежелания жены футболиста переезжать в Париж.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Совладелец S7 Филева погибла в авиакатастрофе в Германии
Обновлено в 14:28
Политика
Зеленский не планирует объединяться со старыми политиками
Владимир Зеленский кандидат в президенты Украины заявил о том, что не планирует объединяться ни с кем из «старых» политиков, передает 31 марта TCH.ua.
Обновлено в 14:56
Происшествия
Двое детей погибли в результате торнадо в Китае
Двое детей погибли в Китае в результате торнадо, который обрушился на провинцию Хэнань в центре страны в воскресенье, 31 марта, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 12:24
Общество
В работе Instagram произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в воскресенье в нескольких странах.
Обновлено в 13:30
Автоспорт
Себастьян Феттель: «На разворот повлиял ветер»
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель, болид которого развернуло в борьбе с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном, рассказал о возможных причинах неудачи.
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес
Как Началова ушла к Фролову, рассказал Алдонин
Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.
Обновлено в 10:02
Культура
Видео Зеленского и Началовой из общего фильма опубликовали в сети
В сети опубликовано видео из российско-украинского телевизионного мюзикла "Три мушкетера", в котором сыграли певица Юлия Началова и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 15:06
Футбол
«Айнтрахт» разгромил «Штутгарт» в матче чемпионата Германии
Франкфуртский "Айнтрахт" одержал разгромную победу над "Штутгартом" в матче 27-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:13
Политика
Обнародованы первые результаты выборов президента Украины
Шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины, следует из данных «Национального экзитпола», проведенного Киевским международным институтом социологии, фондом «Демократические инициативы» и «Центром Разумкова».
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес
Максим Галкин попросил научить его «перестать жрать»
Максим Галкин обратился к фанатам за помощью и попросил научить его «перестать жрать».
Обновлено в 07:49
Авто
Процесс утилизации автомобилей в Германии
В процессе утилизации с машины снимаются колеса и все детали, находящиеся в приемлемом состоянии, сливаются все имеющиеся жидкости.
Обновлено в 06:29
Политика
КНДР назвала терактом нападение на свое посольство в Мадриде
Северная Корея назвала «серьезной террористической атакой» нападение на свое посольство в Мадриде в феврале 2019 года.
Обновлено в 05:30
Экономика
Россиян защитят от зарплатного рабства
Работник сможет сменить зарплатный банк, уведомив об этом работодателя с 5 до 15 дней.
Обновлено 29 марта в 14:11
Политика
Пореченков ответил на оскорбления Зеленского
Обновлено в 11:57
Происшествия
На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова
Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью.
Обновлено в 05:25
Футбол
«Зенит» на своем поле одержал победу над «Оренбургом»
Обновлено в 09:41
Технологии
Покупатель хочет увидеть
Уже сегодня мебельная компания из Санкт-Петербурга создала в своих салонах шоу-румы, где можно увидеть, как будет выглядеть комната с выбранной мебелью.
Обновлено в 13:46
Единоборства
Нурмагомедов ответил назвавшему его маленькой крысой Макгрегору
Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов ответил ирландцу Конору Макгрегору, высмеявшему его в Twitter и назвавшему его маленькой крысой.
Обновлено в 10:57
Политика
Китай продлит период отмены повышенных пошлин на автомобили из США
Китайские власти с 1 апреля на неопределенный срок продлевают период заморозки повышенных пошлин на импортные американские автомобили и комплектующие к ним.
Обновлено в 09:07
Здоровье
Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем
Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
Обновлено вчера в 15:45
Общество
Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным
Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие
Foxtrot Alpha испугалось «летающего кошмара» из России
Издание Foxtrot Alpha оценило новый российский беспилотник-перехватчик, вооруженный автоматическим карабином «Вепрь-12».
Обновлено в 12:46
Политика
В Госдуме предложили не признавать итоги выборов на Украине
ЛДПР внесла на рассмотрение Государственной думы проект постановления о непризнании Россией результатов президентских выборов на Украине, сообщил лидер партии Владимир Жириновский.
Обновлено в 14:57
Армия и оружие
Т-90С сравнили с зарубежными танками
Что касается ZTZ-99A и Al-Khalid, то эти машины можно назвать родственниками российского Т-90С.
Обновлено в 11:01
Происшествия
В Москве возбудили уголовное дело по факту хищения кабеля связи
Следствие ОМВД России по Тверскому району возбудило уголовное дело по факту хищения фрагмента кабеля связи в технологическом коллекторе у Большого Москворецкого моста.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Мужчина с ножом напал на людей в Лондоне
Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в четырех нападениях с ножом на прохожих в Лондоне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скотленд-Ярда.
Обновлено в 10:37
Космос
Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300
Обновлено вчера в 05:21