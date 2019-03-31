ЦСКА упустил победу над «Уфой» в матче 21-го тура РПЛГазета.Ru 14:15

В матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) одной из главных сенсаций стал результат матча ЦСКА – "Уфа". Армейцы, контролируя всю игру и ведя со счетом 2:0, за считанные минуты до конца встречи умудрились дважды пропустить.

ЦСКА упустил победу над «Уфой» в матче 21-го тура РПЛ

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