ЦСКА упустил победу над «Уфой» в 21-м туре премьер-лигиСоветский спорт 11:27

ЦСКА сыграл вничью с Уфой (2:2) в матче 21-го тура премьер-лиги на стадионе ВЭБ Арена в Москве. На 25-й минуте полузащитник Никола Влашич открыл счет с передачи форварда Федора Чалова. А после перерыва 20-летний лучший бомбардир сезона забил свой 11-й гол в чемпионате.

ЦСКА упустил победу над «Уфой» в 21-м туре премьер-лиги

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