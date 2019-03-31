Футбол

ЦСКА упустил победу над «Уфой» в 21-м туре премьер-лигиСоветский спорт 11:27

ЦСКА — Уфа
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Никола Власич
25′
26′
Боян Йокич
39′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Федор Чалов
64′
70′
Игорь Безденежных
Азер Алиев
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
76′
79′
Оливье Тилль
84′
Оливье Тилль
Ондрей Ванек
Никола Власич
Такума Нисимура
84′
87′
Ловро Бизяк
Федор Чалов
Яка Бийол
90′+1′
90′+2′
Сильвестр Игбоун
ЦСКА сыграл вничью с Уфой (2:2) в матче 21-го тура премьер-лиги на стадионе ВЭБ Арена в Москве. На 25-й минуте полузащитник Никола Влашич открыл счет с передачи форварда Федора Чалова. А после перерыва 20-летний лучший бомбардир сезона забил свой 11-й гол в чемпионате.
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