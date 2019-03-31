ЦСКА упустил победу над «Уфой» на последней минуте матчаNews.ru 11:29

Московский ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошёл в Москве на «ВЭБ-Арене» и завершился со счётом 2:2. Забитыми мячами в составе «армейцев» отличились Никола Влашич и Фёдор Чалов.

ЦСКА упустил победу над «Уфой» на последней минуте матча

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