Футбол

ЦСКА упустил победу над «Уфой» на последней минуте матчаNews.ru 11:29

ЦСКА — Уфа
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Никола Власич
25′
26′
Боян Йокич
39′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Федор Чалов
64′
70′
Игорь Безденежных
Азер Алиев
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
76′
79′
Оливье Тилль
84′
Оливье Тилль
Ондрей Ванек
Никола Власич
Такума Нисимура
84′
87′
Ловро Бизяк
Федор Чалов
Яка Бийол
90′+1′
90′+2′
Сильвестр Игбоун
Московский ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошёл в Москве на «ВЭБ-Арене» и завершился со счётом 2:2. Забитыми мячами в составе «армейцев» отличились Никола Влашич и Фёдор Чалов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Уфа» — ЦСКА: «Мы предупреждали, что стоит уважать нас»

Матч ТВ17:32

«Уфа» — ЦСКА: мы предупреждали, что стоит уважать нас

Чемпионат16:56

«Уфа» вырвала ничью в матче с ЦСКА в компенсированное время

Спорт-Экспресс11:22

ЦСКА упустил победу над «Уфой» в матче 21-го тура РПЛ

Газета.Ru14:15

ЦСКА упустил победу над «Уфой»

LiveSport.ru11:24

ЦСКА — «Уфа» — 2:2. Видеообзор матча, в котором армейцы упустили победу на последних минутах

Sport24.ru12:34

Самая дикая потеря очков в сезоне. ЦСКА вел 2:0 на 86-й минуте, но не выиграл

Бомбардир.ру11:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:48, Ашберн
Финансы

Какими в апреле россияне увидят курсы доллара и евро

Еще одной из причин укрепления рубля и рублевых активов может быть переток средств иностранных инвесторов с турецкого и аргентинского рынков, которые сильно лихорадит.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Певица Натали празднует свое 45-летие

Натали, известная как исполнительница песен «О, Боже, какой мужчина!» и «Ветер с моря дул», сегодня отмечает свой 45-й день рождения.
Обновлено в 08:18
Экономика

Названы регионы РФ с самыми высокими и низкими зарплатами

Лидерами по размеру зарплат в малых и средних населенных пунктах стали северные и дальневосточные регионы с развитой добывающей промышленностью — Ямало-Hенецкий автономный (87 тысяч рублей в месяц — в 2,5 раза выше среднероссийского уровня), Ненецкий автономный округ (79,2 тысячи рублей), Магаданская область (81,4 тысячи рублей), Ханты-Мансийский автономный округ и Сахалинская область.
Обновлено в 18:00
Политика

ЕС и ЛАГ не признают Голаны израильскими

Могерини назвала захват Израилем части сирийских Голанских высот оккупацией и подтвердила, что Евросоюз не признает суверенитет Израиля над этой территорией, пишет РИА Новости.
Обновлено в 09:25
Политика

Зеленский лидирует на выборах на Украине

Обновлено в 18:31
Здоровье

Состояние кожи сигнализирует о симптомах опасных заболеваний

Медики советуют бдительно следить за состоянием кожи, особенно в тех случаях, когда с ней не все в порядке.
Обновлено в 06:50
Экономика

Социальные пенсии в России выросли на 2%

С 1 апреля 2019 года социальные пенсии проиндексированы на 2%. Средний размер социальной пенсии по старости увеличился на 182 рубля и после повышения составил 9 266 рублей в месяц, средний размер социальных пенсий детям-инвалидам и инвалидам детства I группы увеличился на 268 и 270 рублей соответственно и после повышения составил 13674 рубля и 13812 рублей.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес

Находчивый папа! Энрике Иглесиас показал, как развлекает подросших близнецов

Энрике Иглесиас поделился новым забавным видео.
Обновлено в 14:00
Политика

В ДНР усомнились в возможности диалога с Зеленским

Донецкая народная республика вряд ли пойдет на переговоры с Владимиром Зеленским в случае его победы на выборах президента Украины, заявил заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 17:57
Футбол

Автогол Алдервейрелда принес «Ливерпулю» победу над «Тоттенхэмом»

Обновлено в 13:23
Происшествия

Машина полиции попала в ДТП по пути к месту крушения самолета в ФРГ

В Германии автомобиль полиции попал в ДТП по пути к месту крушения самолета с россиянами. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:55
Политика

США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро

Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 15:10
Общество

Филева Наталия Валерьевна

Обновлено в 18:59
Политика

ЦИК Украины отчиталась о явке на выборах президента

В целом по стране явка на 4% больше, чем на внеочередных выборах президента в 2014-м (59,48%) В выборах приняли участие более 17 млн 599 человек из 26 млн избирателей, заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, передает УНИАН.
Обновлено в 18:04
Происшествия

Двоих человек убили на избирательном участке в Турции

Обновлено в 10:30
Политика

СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине

Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в мечети на северо-востоке Москвы

«Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в мечети по адресу: ул. Хачатуряна, д. 8, корп. 1. Ведется проверка на предмет угрозы взрыва», - рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 10:12
Политика

Лавров назвал цель пребывания российских военных в Венесуэле

Глава МИД Росси Сергей Лавров заявил, что российские военные, прибывшие в Венесуэлу, находятся в республике на законных снованиях и обеспечивают обслуживание поставленной военной техники.
Обновлено в 11:08
Общество

Любовный гороскоп на апрель: Близнецов ждет судьбоносная встреча, Львы – в пучине страстей

Что советуют в делах сердечных звёзды, расскажет любовный гороскоп на апрель 2019, сообщает ИА ЕАОМеdіа.
Обновлено вчера в 19:00
Политика

Зеленский обратился к украинцам после выхода первых экзитполов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, узнав о первых результатах экзитполов, поблагодарил всех голосовавших за него.
Обновлено в 13:38
Хоккей

Александр Георгиев повторил достижение Хенрика Лундквиста

Голкипер «синерубашечников» Александр Георгиев отразил 29 бросков и записал на свой счёт второй шат-аут в нынешнем сезоне.
Обновлено в 15:09
Политика

Зеленский проголосовал на выборах

Лидер президентской гонки, шоумен Владимир Зеленский проголосовал на выборах, заявив, что первые его поездки, в случае победы, будут по регионам Украины.
Обновлено в 04:31
Футбол

«Спартак» забил необычный гол с пенальти

Обновлено в 10:36
Происшествия

В США при крушении вертолета погибли два пилота корпуса морской пехоты

Обновлено в 18:15
Наука

В Сети появилось видео схватки кенгуровых крыс и змей

Американские ученые сняли на видео схватку змей и кенгуровых крыс, которым за доли секунд удается избежать нападения.
Обновлено в 18:23
Политика

«Открытая Россия» заявила о ликвидации движения

31 марта в Риге пройдет первая конференция российской общественной организации «Открытая Россия».
Обновлено вчера в 18:05
Политика

Пореченков отреагировал на оскорбление со стороны Зеленского

Обновлено в 12:37
Общество

Дача на удачу: когда лучше покупать загородный дом

Узнать, чистят ли там дороги, убирают ли снег при подъезде к участкам.
Обновлено в 09:52
Путешествия

Названы самые популярные у иностранцев российские города

Самыми востребованными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает Aviasales.
Обновлено в 17:02
Путешествия

Деревянная хижина стала самым популярным жильем на Airbnb

Обновлено в 07:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное